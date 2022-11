Chelly Cantú está entrenando para EXATLON All Stars: ¿Competirá la excampeona?

Los seguidores de EXATLON Estados Unidos llevaban meses esperando con ansias que Telemundo los complaciera y lanzara el llamado EXATLON All Stars, que reúne a atletas de ediciones anteriores… y el sueño se les hizo realidad.

Y es que, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la competencia “All Stars”, el canal ya anunció que se estrenará el próximo lunes 21 de noviembre, en medio de los capítulos finales de la séptima temporada del programa de televisión y que serán 16 los competidores.

Nombres como Ana Parra, Kelvin Rentería y Denisse Novoa estarán en la competencia, pero una de las grandes preguntas que muchos se hacen es si la ganadora de la primera edición y actual copresentadora del show, Chelly Cantú, participará.

Aunque todavía no sabemos a ciencia cierta si la mexicana será uno de los 16 atletas que se disputarán el trofeo All Stars, la exgimnasta olímpica nos confesó en entrevista con Ahoramismo, hace unas semanas, que estaba entrenando fuertemente para cuando se confirmara el reencuentro All Stars y poder sumarse a la competencia.

“No dejo de entrenar. Trato de mantenerme en forma, porque no sabemos cuando viene ese All Stars, pero voy a estar recargada”, comentó la excampeona de EXATLON. “A mí siempre me dicen ‘estáte lista’, entonces yo estoy lista en forma, pero te lo prometo que no sé casi nada”, confesó Chelly.

En la misma conversación la deportista bromeó sobre la posibilidad de que su amigo y compañero de set, Frederik Oldenburg compitiera también, y dijo: “yo no lo dejaría, porque no me puede dejar sola en esto”, frase con la que tal vez Chelly dejó ver que seguirá en esta edición como conductora y no como competidora.

Y sobre la edición All Stars, Telemundo aseguró que será una batalla de lujo, como para alquilar balcón, con los mejores y más queridos atletas que han pisado las “arenas más feroces del planeta”.

“Llegan los all-star a EXATLON Estados Unidos para iniciar la etapa más épica de la competencia”, confirmó Telemundo, a través de un comunicado. “Icónicos atletas que han hecho historia en la competencia deportiva irán en busca una vez más del codiciado título, trofeo y los $200.000”.

Chelly Cantú se convirtió en la primera ganadora de EXATLON Estados Unidos, en una competencia en la que dejó ver que es una deportista muy fuerte, pero por ahora habrá que esperar a que Telemundo confirme la lista oficial de los competidores para saber si la mexicana saltará al ruedo en un reto más en su vida, o si seguirá los pasos de la competencia desde afuera.

Dinos si te gustaría ver a Chelly Cantú compitiendo en la edición All Stars y si crees que estará en el grupo de los 16 atletas seleccionados.