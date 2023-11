Chelly Cantú defiende los gritos y celebraciones de Caterine Ibargüen

Más de uno se ha quejado de los gritos y las celebraciones de Caterine Ibargüen en esta temporada de Exatlón All-Stars. Pero a Chelly Cantú no le molestan. Todo lo contrario. La campeona de la primera temporada defiende los gritos de Caterine cuando celebra su triunfo en un circuito.

Durante una entrevista con AhoraMismo, Chelly aseguró que Caterine y Wilmarie Negrón son igual de competidoras en las arenas más feroces del planeta. “Creo que son muy parecidas. Son personas que no se van a quedar calladas. Son personas que se van a defender y que van a dar su punto de vista. También muchas veces están en lo correcto…hay mucha gente que le molesta la manera que Caterine celebra pero también hay mucha gente que le encanta como Caterine celebra. Yo personalmente desde que era co-host me gustaba la manera que Caterine porque es una manera como ‘¡aquí estoy!’, ¡soy fuerte!’, ‘¡soy una guerrera!’, ‘no me rindo’. Eso también empodera a la mujer. Es una manera de decir que yo puedo contra todo y todo. Lo demostró desde que es olímpica y medallista. Eso es otro nivel”.

“Es muy fácil juzgar. Es muy fácil decir que es prepotente. Algo que he aprendido que los que llegan lejos en está vida son quienes no tienen miedo a hacer lo que quieren. Tienen que ser personas muy disciplinadas y también que quieren más. Que son ambiciosos y que quieren ser los mejores. Entonces es una manera de Caterine”.

Chelly: Caterine y Wilmarie son mujeres fuertes

Chelly asegura que “el hecho que Caterine y Wilmarie son muy similares, hacen que esto se vuelva como una “guerra” de celebraciones. Para mi no hay que verlo de la manera mala. Obviamente se ve como sangronas o [dicen] que desde que llegó Wilmarie …Yo no soy así. Yo no voy hacer celebraciones y estarme ‘peleando’. Ellas están compitiendo por 500 mil dólares”.

Por otro lado, Chelly ve en Wilmarie y Caterine a dos mujeres fuertes que representan el poder femenino. “Son mujeres que han hecho un cambio. Wilmarie es una enfermera, que si ve una persona que se está muriendo ella va hacer lo posible para que viva. Mientras que Caterine es una atleta olímpica, medallista”, explica Chelly. Que hay que verlo de esa manera y que eso son solo gritos. Arriba puede ver la entrevista completa.