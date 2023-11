Chelly Cantú estaría fuera de Exatlón Estados Unidos: ¿Ya no tiene su trabajo de co-host?

Chelly Cantú dejo a un lado su puesto de co-host de Exatlón Estados Unidos para entrar como atleta en esta nueva temporada. Pero desafortunadamente fue la primera en abandonar la competencia debido a que sufrió una lesión en su rodilla. Muchos esperaban que Chelly regresará a la competencia ya que su salida se dio a una semana y media del estreno de la nueva temporada. Pero no fue así.

Ya han pasado varias semanas. Chelly ha compartido el proceso de su recuperación. Aunque ya está lista para regresar a las arenas mas feroces del planeta, producción no la ha llamado. “Yo me imaginaba estar ya adentro [de Exatlón]”, dijo Chelly en entrevista con AhoraMismo.com. “Pero ya ha pasado bastante tiempo. Ya el show está a mas de la mitad del camino y son cosas que están en contra…son cosas que no puedo controlar. Aparte las rojas casi no han sido eliminadas”.

Todas estas cosas han hecho difícil el regreso de Chelly. “Esta complicado que me puedan regresar. Tanto producción o la gente han de querer que yo regresará pero a veces las cosas no se acomodan para que suceda”, comentó.

¿Chelly perdió su trabajo como co-host en Exatlón Estados Unidos?

Chelly se unió como comentarista en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. Desde entonces, la atleta mexicana ha formado parte del reality. Pero ahora no se sabe si regresará en un futuro como co-host o comentarista del programa presentado por Frederik Oldenburg. “Soy consiente que pusieron a otras personas hacer entrevistas [en esta temporada]”, comentó Chelly. “Al final no es lo mismo pero están cubriendo esa parte. Entonces depende si está funcionando esa parte o quizás no; y quizás me regresan. ¿Quién sabe?. Yo encantada. Yo feliz de regresar como co-host porque realmente era algo que lo disfrutaba muchísimo”.

Si no llegaría a regresar a Exatlón EEUU, Chelly tiene otros planes. Uno de ellos es sacar su certificado en el área de fitness y tener su propio gimnasio junto a su esposo. Arriba pueden ver la entrevista completa.

La próximo temporada de Exatlón EEUU aún no está confirmada. Pero si regresa, sería casi a finales del año. Lo que quiere decir que tendremos que esperar hasta el 2024 para saber si Chelly aun conserva su trabajo como co-host en las arenas mas feroces del planeta.