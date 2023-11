¿Caterine Ibargüen y Wilmarie Negrón serán castigadas por sus gritos burlones?

Caterine Ibargüen y Wilmarie Negrón protagonizaron tremenda batalla en Miércoles de Sentencia en Exatlón Estados Unidos. En esta ocasión, Wilmarie tenía que encestar una pelota mientras Caterine era la portera. Ella tenía que evitar que Wilmarie meta sus puntos. Cuando de momento empiezan los gritos a todo pulmón de Caterine para descontrolar a Wilmarie. Pero Willmarie no se dejo y ella también le grito en forma burlona. Hasta que logró meter su punto y gana el circuito.

Caterine confesó que empezó a gritar para ayudar a que su compañera – Viviana- logre meter el punto antes que Wilmarie. Pero no lo logró. “Como [Wilmarie] era tan efectiva tenía que ir a todos mis recursos y empece a gritarle”, dijo Caterine, en el video de abajo. “De una u otra manera siento que sí lo logre porque se tardo en meter el punto. Era dandole un tiempo a Vivi para ver si lográbamos tener un punto para mi equipo porque necesitamos ganar”.

En Miércoles de Sentencia el equipo que pierde envía a sus atletas con menos porcentaje a Domingo de Eliminación.

Por su lado, Wilmarie asegura que los gritos de Caterine la hacer dar lo mejor de ella. “Este punto estuvo con mucha adrenalina”, admite Wilmarie, tras ganar el circuito teniendo a Caterine de portera. “Estaba con una contrincante fuerte, siempre lo digo. Caterine es una chica fuerte, de carácter fuerte. Estaba de portera y sentí que me estaba retando. Y algo que le encanta a Will Negrón es que la reten. A mi me fascina que me reten porque hacen que yo de lo mejor de mí”.

¿Wilmarie y Caterine serán castigadas?

En las redes sociales anda dando vueltas la pregunta si Caterine y Wilmarie serán castigadas o sancionadas por producción. Además se anda diciendo que no les pasará absolutamente nada. Según algunos canales de YouTube dedicados a Exatlón All-Stars, dicen que producción apoya estás clases de peleas para que el programa sea más interesante. Eso es lo que dicen las páginas de los spoilers. Esta información no se puede confirmar o negar hasta que los atletas hablen del tema una vez que salgan del reality.

También hay que recordar que Exatlón Estados Unidos es un reality deportivo.

