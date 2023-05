EXATLON: La carta de Ana Parra con la que empuja a sus fans

Ana Parra regresó a EXATLON Estados Unidos en la más reciente temporada del reality show de Telemundo, que en su etapa final reunió a atletas de ediciones anteriores para enfrentarlos en la competencia “All Stars”, y sigue recuperándose de la cirugía de rodilla a la que se sometió hace más de un mes tras la lesión que sufrió en el programa.

Y a pesar del dolor y la difcultad que le ha significado la cirugía y los efectos de su lesión, la modelo, quien está casada con el empresario Jason Ruiz, compartió una carta con sus fans, donde los motiva a nunca desfallecer.

En la carta, que Ana leyó en su Instagram, y que acompañó con imágenes de su día a día, la ingeniera civil habló de la importancia de estar enfocados en lo que se quiere, y no rendirse pese a las adversidades.

“Nadie te va a entender, nadie sabe por lo que pasaste, lo que lloraste, los sacrificios que hiciste, y lo que te ha costado empezar de nuevo. Solo tú sabes el valor que tienes para haberte enfrentado a tantas adversidades, y aun así, seguir firme”, afirmó la atleta en su mensaje.

“Tal vez no estás donde quisieras estar, pero tampoco estás donde estabas antes, porque lo luchaste, lo sufriste y nunca te rendiste. El trabajo duro es recompensado. Y es hora de que te creas esto que te voy a decir: tú te mereces lo mejor, y lo mejor va a suceder en toda tu vida: solo confía”, advirtió la influencer.

Los mensajes de sus seguidores no tardaron en llegar, y sus fans reaccionaron con frases donde agradecen ese impulso que Ana siempre les da, y las describieron como una guerrera que es un ejemplo a seguir.

“Tan bella Anita!!! Volverás más fuerte que nunca guerrera! 🔥”, “Déjale a Dios

pelear tus batallas”, “Eres grande mi guerrera Anita ,siempre orgullosa de ti 🙌💙”, “Amén así es bendiciones ❤️ en el nombre de Jesús 🙌🙌🙌👏👏” y “estamos súper orgullosos de ti 🥹✨”, comentaron algunos admiradores de la colombiana.

“Hola mujer hermosa, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente,tu eres mi guerrera de 💙💙💙 tu puedes y nuestro Dios esta contigo 😘🌹” y “Gracias, el escucharte me llena de fuerza y esperanza x q no soy la única. Te abrazo y admiro”, dijeron otros.

Tras haber salido de EXATLON All Stars, debido a una lesión que sufrió en una de sus rodillas, la exreina de belleza reveló irse con el sabor del deber cumplido.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saqué más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más, porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos”, dijo la colombiana en aquel momento, advirtendo que pese a tener toda la actitud, su cuerpo no aguantó más.

“Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼”, agregó la atleta del team Contendientes, quien nunca dejó de agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️ Y gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo pero prometo esforzarme más 🙌🏼 los quiero @befitwithwellington.official @giantsportsmexico @iamedwinvargas @nrg_tech.71 ❤️”, concluyó Ana Parra.

Dinos que piensas de las palabras de Ana a sus fans sobre lo importante de confíar en uno mismo.