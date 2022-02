EXATLON: La revelación de Carlos Chávez sobre Tony Beltrán: ¿Qué dijo el Azul?

El domingo pasado el equipo de los Contendientes sufrió un doble golpe en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, la eliminación del cubano Carlos Chávez, y la salida de Tony Beltrán, quien sufrió una seria lesión en la rodilla que le impedía seguir en el reality.

Y aunque Chávez dijo estar esperanzado en que la producción vuelva a llamarlo para la séptima temporada, donde quisiera competir una vez más del lado de los Azules, y mostrar más su garra, hizo una revelación sobre su compañero de equipo con el que se despidió del show.

El arquitecto, quien ofreció en “live” en Instagram junto a Tony Beltrán, dijo estar plenamente convencido de que el mexicano sí volverá a la competencia en el 2023.

“Presiento que vas a regresar, porque de todo corazón, te mereces volver”, le dijo el cubano al mexicano, en medio de su conversación con los fans. “¿Te imaginas que pudiéramos regresar los dos?”.

Y aunque hasta el momento nadie de EXATLON Estados Unidos se ha referido abiertamente a la posibilidad de que Tony vuelva a tener una segunda oportunidad en el reality, el deportista de 20 años dijo que espera que el presentimiento de su compañero Carlos se cumpla.

Tony, quien fue entrenado para entrar a EXATLON por el exparticipante de la competencia, Chuy Almada, insistió en que su gran deseo es volver a las arenas, pero dijo que por el momento está centrado en poder recuperarse completamente.

“Me encantaría regresar, pero igual primero, recuperarme. Sobretodo recuperarme”, dijo el mexicano. “Yo quería durar más tiempo en la competencia. Creo que las cosas pasan y ni modo”.

El exatleta del reality de Telemundo agregó que por ahora no tiene claro cómo será su proceso de sanación, pero tiene claro que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

“No tengo idea (cuanto será la espera). Sé que necesito operarme,pero de ahí, más nada. No sé cuanto tiempo tengo que durar en reposo o rehabilitarme, no sé”, dijo el ex Contendiente.

Con mucha honestidad, y manifestando que los momentos más difíciles de su vida deben dejar un fuerte aprendizaje, aseguró que tal vez se descuidó un poco con su entrenamiento y fue culpable de su lesión en la rodilla.

“Aunque haya estado solo tres semanas, si pudiera tenera la posiblidad de regresar el tiempo, que no se puede hacer, me cuidaría más por la lesión. Me lesioné entrenando”, dijo el joven competidor.