¿Quiénes son los campeones que no estarán en Exatlón All-Stars?

El estreno de la nueva temporada de Exatlón All-Stars es el martes 26 de septiembre. En esta nueva regresan campeones, subcampeones y los que estuvieron cerca de la gran final.

En la lista de los atletas que regresan para la revancha están todos los campeones de todas las temporadas, excepto los campeones de la quinta temporada.

Desafortunadamente Norma Palafox y Jeyvier Cintrón, los ganadores de la quinta temporada, no estarán en Exatlón All-Stars: La gran batalla.

Palafox es una futbolista profesional que este año se unió al equipo de Cruz Azul Femenil. También está siendo patrocinada por Samsung México y comparte videos con sus 2 millones de seguidores en Instagram.

Mientras que el pugilista puertorriqueño se ha mantenido un poco alejado de sus redes. No se sabe si está boxeando o se retiró del deporte.

Lista de los campeones de todas la temporadas de Exatlón EEUU

Chelly Cantú – Primera temporada – Famosos

Valeria Sofía – Segunda temporada – Contendientes

Alberto “El Venado” Medina – Tercera temporada – Famosos

Nate Burkhalter – Cuarta temporada – Famosos

Norma Palafox y Jeyvier Cintrón – Quinta temporada – Famosos

Susana Abundiz (Contendientes) y Briadam Herrera (Famosos)- Sexta temporada

No hubo ganadores – ellos pasaron a Exatlón All-Stars – Séptima temporada

Yoridan Martínez (Contendientes) y Yamilet Peña (Famosos) – All-Stars

Los atletas confirmados para Exatlón All-Stars

TEAM FAMOSOS CONFIRMADOS:

1. Marisela “Chelly” Cantú – campeona de la primera temporada.

2. Shaila “La Maquinita” Pérez – sub campeona de la tercera temporada.

3. Alberto “El Venado” Medina – campeón de la tercera temporada.

4. Briadam Herrera – campeón de la sexta temporada.

5. Alondra González – sub campeona de la cuarta temporada.

6. Nate Burkhalter – campeón de la cuarta temporada.

7. Anisa Guajardo – cerca de la final.

8. Jonny Magallón – cerca de la final.

9. Caterine Ibargüen – sub campeona de la primera edición de All-Stars.

10. Francisco “Maza” Rodríguez, – cerca de la final.

11. José Carlos Herrera – cerca de la final.

12. Yamilet Peña – campeona de la primera edición de All-Stars.

TEAM CONTENDIENTES CONFIRMADOS:

1. Kenny Ochoa – sub campeón de la primera temporada.

2. Yoridan Martínez – campeón de la primera edición de All-Stars.

3. Azul Granton – cerca de la final.

4. Miguel Ángel Espinoza – cerca de la final.

5. Raquel Becker – cerca de la final.

6. Claudia Martínez – cerca de la final.

7. Kelvin Rentería – sub campeón de la quinta temporada.

8. Emmanuel Jáquez – cerca de la final.

9. Susana Abundiz – campeona de la sexta temporada.

10. Jesús “Chuy” Almada – cerca de la final.

11. Dennhi Callú – cerca de la final.

12. Valeria Sofía Rodríguez – campeona de la segunda temporada.