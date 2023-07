Brenda Castro revela porque se inyecta el estomago en su embarazo

La atleta Brenda Castro está haciendo todo lo posible para que su embarazo llegue a su termino completo. Tras perder dos embarazos, la ex atleta de Exatlón Estados Unidos descubrió que tiene el síndrome de antifosfolipídico por lo que se tiene que inyectar el estomago durante su embarazo. Brenda uso sus redes para compartir con sus 223 mil seguidores el proceso que tiene que seguir para que su embarazo llegue a su termino completo.

En el video explica más sobre el síndrome conocido también como SAF. El doctor de Brenda, Eduardo Aguayo, quien es ginecólogo y especialista en reproducción explica de qué se trata este síndrome y cómo tratarlo durante un embarazo. “Una de las causas de las más frecuente de la pérdida gestacional recurrente que es de dos pérdidas hacia arriba es el síndrome antifosfolipído son los problemas autoinmunes cuando las pacientes tienen dos pérdidas o más hay que empezar varios estudios entre ellos este, estos anticuerpos que son estudios de sangre son muy fácil de pedir a veces son un poquito costosos pero vale la pena porque este diagnóstico es tratable entonces cuando se puede tratar esta enfermedad. Estos embarazos posteriores pueden llegar a término sin ningún problema”, explica el doctor Aguayo.

¿Qué es el síndrome antifosfolipídico?

El síndrome antifosfolipídico es una afección en la cual el sistema inmunitario crea por error anticuerpos que atacan los tejidos del cuerpo. Estos anticuerpos pueden provocar la formación de coágulos de sangre en arterias y venas, informa Mayo Clinic.

Los coágulos de sangre se pueden formar en las piernas, los pulmones y otros órganos, como los riñones y el bazo. Estos coágulos pueden ocasionar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otras afecciones. Durante el embarazo, el síndrome antifosfolipídico también puede provocar aborto espontáneo y muerte fetal intraútero. Algunas personas que tienen este síndrome no presentan ningún signo ni síntoma.

No existe una cura para esta afección poco común, pero los medicamentos pueden reducir el riesgo de que se formen coágulos de sangre y de tener un aborto espontáneo.

Brenda está tomando pastillas e inyectando unas ampolletas

El doctor explica que Brenda esta tomando pastillas “que le están ayudando a que no coagule tanto su sangre que es un problema de los síndromes antifosfolipído y se está inyectando unas ampolletas que son enoxaparina. La enoxaparina es el famosísimo clexane que vienen en algunas otras marcas, pues este nos está ayudando para que los anticuerpos no combatan el propio embarazo. Entonces esto está ayudando a que este embarazo llegue a feliz término pero tiene que ser diagnosticada por un especialista en reproducción o un especialista en medicina materno fetal”.

Síndrome antifosfolipído, uno de los síndromes más frecuentes en la pérdida gestacional recurrente.

Una de las seguidoras de Brenda cuenta que ella tuvo el mismo síndrome: “Yo tuve ese síndrome y no lo supe, tuve dos embarazos y los perdí a las 7 semanas no se desarrollaron, ya de ahí me hicieron estudios de sangre 🩸 y me diagnosticaron con ese síndrome del anti- cuerpo fosfolipido y también me pusieron en tratamiento y me iban a poner esas inyecciones. Pero eran muy caras y mi ginecólogo me trató con aspirina para niños porque eso hacía que mi sangre fluyera y no se me cuagulara y gracias a Dios pude salir embarazada 🤰🏻 y tener a mi hijo sano y muy saludable. Ahora tiene 13 años y es un hermoso Niño sano y saludable ❤️❤️”.

Brenda pide compartir esta información para quienes podrían necesitarla.