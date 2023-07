Brenda Castro comparte entre lagrimas un momento muy importante – VIDEO

No ha sido fácil para Brenda Castro. Ya van dos veces que la atleta a vivido uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella ha perdido dos embarazos. Pero la ex atleta de Exatlón Estados Unidos y su esposo no se dan por vencido. “Eres el deseo más grande que tengo en el corazón”, escribió Brenda en sus redes sobre sus ganas de tener su deseado bebé.

Brenda compartió un tierno video donde se ve a ella sentada en el sofá al lado de su esposo. En la mesa ahí una prueba de embarazo. Ella tiene cara de preocupación y él toma la prueba entre sus manos y la mira primero. Cuando se la muestra, Brenda no puede contener las lagrimas al enterarse que está embarazada. “Mi miedo es enorme, pero mi amor, y fe lo es más”, dice la atleta en el video.

En el video también muestra el momento que su esposo la inyecta en el vientre. “[Brenda] dijo que las necesita para que su bebé se desarrolle bien…que perdió 2 embarazos porque no se desarrollaba el feto, y este es el tratamiento al que se sometió Para que le ayude a que el bebé crezca bien y pueda llegar a este mundo!!”, respondió una usuaria a la pregunta de uno de sus seguidores sobre las inyecciones que se pone Brenda en el video.

Muchos de sus ex compañeros de Exatlón la han felicitado, entre ellos Tommy Ramos, Yarishna y Martibel Payano, entre otros.

Brenda ha sido criticada por hacer ejercicio durante su embarazo

La atleta ha recibido fuertes criticas por seguir haciendo ejercicio durante su embarazo. Brenda perdió dos embarazos en el 2022. Ahora se encuentra nuevamente embarazada. Este es su tercer embarazo y continua haciendo ejercicio. “Que triste pero te he visto haciendo ejercicio como si no estuvieras embarazada, deberías reposar y descansar un poco del ejercicio y mejor cuidarte para retener ese bebé”, comentó una de sus seguidoras. Otra dijo: “Perdón que opine, pero tu ya tuviste anteriormente abortos, y quizás hacer crossfit, quizás es muy pesado porque se usa mucho el aire y fuerza del abdomen”, opinó una de sus seguidoras”.

La atleta dejo claro en sus redes que en ambas ocasiones que perdió a sus bebés fue porque les dejo de latir el corazoncito.

El ginecólogo de Brenda le ha recomendado seguir haciendo su vida normal como siempre haciendo ejercicio porque su cuerpo está acostumbrado. Pero hasta que su cuerpo lo permita.