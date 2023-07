Brenda Castro se defiende ante las criticas por hacer ejercicio embarazada

Brenda Castro ha recibido fuertes criticas por seguir haciendo ejercicio durante su embarazo. La ex atleta de Exatlón Estados Unidos perdió dos embarazos en el 2022. Ahora se encuentra nuevamente embarazada. Este es su tercer embarazo y continua haciendo ejercicio. “Que triste pero te eh visto haciendo ejercicio como si no estuvieras embarazada, deberías reposar y descansar un poco del ejercicio y mejor cuidarte para retener ese bebé”, comentó una de sus seguidoras. Otra dijo: “Perdón que opine, pero tu ya tuviste anteriormente abortos, y quizás hacer crossfit, quizás es muy pesado porque se usa mucho el aire y fuerza del abdomen”, opinó una de sus seguidoras”.

La atleta dejo claro en sus redes que en ambas ocasiones que perdió a sus bebés fue porque les dejo de latir el corazoncito.

Brenda publicó un video con la ayuda de su ginecólogo y especialista en reproducción, el doctor Aguayo, respondieron a la pregunta: ¿Es recomendable el ejercicio en el embarazo?

“El ejercicio está recomendado en el embarazo o sea sí está recomendado por las academias americanas y mexicana. Yo lo que le digo a mis pacientes es, que si no has hecho ejercicio y ya estás embarazada y quieres empezar a hacer ejercicio. A lo mejor no es un buen momento para empezar. Pero si la paciente ya ha hecho natación, ha corrido, hace maratones o hace crossfit aquí como Brenda; si ella puede hacerlo ya está acostumbrada a hacerlo. Su cuerpo ya está acostumbrado hacerlo, sí lo puede hacer. Obviamente que en menor intensidad.No va a poder hacer mucho las mismas cosas como cuando no estaba embarazada. Entonces a lo mejor no va a cargar el mismo peso no va a hacer la misma rutina de 1 a 2 horas. Entonces lo que su cuerpo le permita hacer y lo va poder hacer. Osea el ejercicio está recomendado pero siempre con moderación y hasta que tu cuerpo te lo pida. Si tu cuerpo no te pide que está cansando y ya estás cansada”, explicó el doctor Aguayo.

Brenda se siente activa y sigue las recomendaciones de su doctor. “Si te mantienes activa te vas a sentir mucho mejor estes o no embarazada, el ejercicio, te pone de buenas, te ayuda a digerir mejor la comida, permite que la sangre circule con mejor oxigeno entre tu y tu Bebe, además te ayudara a recuperar más rápido tu silueta”, dice Brenda. “La recomendación es estar activa, si tu doctor te lo permite, puedes seguir haciendo lo que hacías antes de embarazarte, solo que tal vez a una intensidad más baja, dependiendo lo que hacías”.

Una seguidora defiende a Brenda aclarando que el estar embarazada no significa que estás enferma. “Estar embarazada (de un embarazo normal) no significa que estás enferma… Significa que vas a seguir viviendo tu vida de manera normal… Va a haber cambios, si, pero ella está tratando de hablar de algunos mitos que existen como dejar de hacer ejercicio o de comer doble, etc… El cuerpo es sabio y hay que saber escucharlo… Ya basta de tanto mito y de meter miedo A las embarazadas”, comentó la seguidora.