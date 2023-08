Brenda Castro con 19 semanas de embarazo: Le suplican que deje de entrenar

Brenda Castro, participante de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, ya tiene 19 semanas de embarazo. La atleta mexicana continua entrenando con pesas pero sus seguidores no están de acuerdo. Al punto que le piden que pare de entrenar para que pueda tener a su bebé.

La joven ya ha perdido embarazos, por lo que algunos de sus seguidores le piden que baje un poco en el entrenamiento o que deje de entrenar hasta que nazca el pequeño. “Perdón por lo que voy a decir, pero después de lo que han pasado, que pasa si te consientes junto con tu bebé y tú esposo, hasta que nazca , las experiencias que vamos viviendo son para aprender, sería muy triste que volviera a pasar otra situación triste y no lo digo como crítica, me dio como tristeza o miedo, porque se que algo que esperaban mucho, por empatía lo veo así, de corazón espero que tú bebé llegué muy bien”, comentó una.

Hasta una la dejo de seguir porque no soporta ver que siga el entrenamiento con sus 19 semanas de embarazo. “Yo me retiro y dejo de seguirte sorry pero no puedo mirar esto. Yo e deseado tanto volver ser mama y si lo lograra no aria esto. Disculpa no puedo verte asiendo esto siento que estas poniendo en riesgo a ese bebito que llevas dentro”, agregó otra.

Así siguen los mensajes: “Yo con lo que le paso anteriormente mejor me cuidaba de más y extremaba precauciones por si si o por si no 🙏🙏🙏🙏”

“🤦🏻‍♀️ ay no y no aprende esta señora”, dijo otra.

Pero otros de seguidores la defienden: “Yo creo que ella va con un especialista el cual le aconseja y le dice que ejercicios debe de hacer, además creo que está súper consciente de lo que está haciendo y ella debe de saber las consecuencias. No sé porque se enojan, ustedes no son doctores o especialistas como para decidir si le conviene o no”.

“Va a ser un pollito muy inquieto, con esa mamá tan fuerte”.