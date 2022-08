BOMBA EN EXATLON EEUU: ¿Ex atletas confirman regreso?

A medida que van pasando los días crece la expectativa sobre la eventual séptima temporada del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos. La llamada “competencia más feroz del planeta” se suponía que volviera a las pantallas de la cadena televisiva una vez finalizara la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”, y en vista de que lo que iniciará será Master Chef VIP, se han generado muchas especulaciones sobre la fecha de inicio o si de hecho, habría una séptima temporada de la intensa competencia.

Séptima temporada: Confirmada

Desde que finalizó la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, ya se estaba hablando del próximo casting para recibir atletas de la siguiente edición que diferentes portales de fanáticos indicaban que comenzaría en agosto. El propio presentador de la competencia, Frederik Oldenburg, lo confirmó a través de su cuenta de instagram con una imagen cuya leyenda decía “¡Listos para la séptima!” y hacía un repaso por las temporadas que ya había conducido, lo que indicaba que el regreso de Exatlon Estados Unidos estaba asegurado.

Regreso de ex atletas

El regreso de atletas de temporadas anteriores es algo que desde siempre ha traído opiniones encontradas entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos. Mientras unos están encantados con esta idea, que ya se ha puesto en práctica anteriormente (incluso vimos a Norma Palafox regresar para terminar ganando en la quinta temporada), otros indican que les parece injusto pues ya quienes participaron tuvieron su oportunidad, y es hora de darle chance a rostros nuevos.

La sexta temporada estuvo llena de atletas nuevos, pero eso no ha impedido que se hable sobre como estará conformada la siguiente edición. Al principio se habló de un campeonato “all stars”, luego que serían nuevamente atletas que nunca antes habían participado, pero ahora, es precisamente un grupo de ex participantes quienes sin decir mucho, habrían revelado que estarían por participar en una próxima temporada de Exatlon Estados Unidos.

¿Ex atletas confirman regreso?

Ahora un conocido ex participante, Isaiah Vidal de la cuarta temporada, el que habría implícitamente indicado un regreso a la competencia junto a un grupo de atletas verdaderamente icónicos dentro de los seguidores de Exatlon Estados Unidos. Junto a Vidal en la imagen se encuentran: Kelvin “El Vaquero” Noeh Rentería, Cesar Castro y Ricardo Malta, con la leyenda: “Preparados para lo que viene, Exatlon Estados Unidos”.

El resultado de esta imagen generó todo tipo de comentarios por parte de los seguidores del atleta apodado “El Espartano”, incluso otro legendario guerrero se pronuncio, Mack Roesch, diciéndoles: “Azul squad up 🔥bring it #teamfamosos” (equipo azul arriba, con todo #teamfamosos), otros seguidores se mostraron muy complacidos: “WOW!!! I haven’t seen Exatlon USA, since Isahia, left the show. But if he’s going back to the show I’ll be watching it every day.” (No he visto Exatlon desde que Isaiah participó, pero ahora si regresa lo veré todos los días).

Al momento se desconoce la veracidad de esta información e incluso la fecha oficial de estreno de la séptima temporada, pero si esta foto es un adelanto de lo que veremos, entonces será una para recordar.