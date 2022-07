¿Cancelan EXATLON 7 EEUU?: Lo que sabemos

Es mucho lo que se ha dicho sobre la eventual séptima temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos. Y es que si bien ya estaría totalmente confirmado el regreso del reality deportivo a las pantallas de Telemundo, se desconocen fechas e información más allá, lo que ha dado paso a muchas especulaciones que ahora incluyen una supuesta “cancelación” de la próxima edición.

¿Cuándo vuelve la séptima temporada de EXATLON EEUU?

Desde que finalizó la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos, diferentes portales para fanáticos, guiándose por la historia del programa en sus seis temporadas anteriores, aseguraban que una nueva temporada de Exatlon EEUU volvería a las pantallas de Telemundo en el mes de agosto, pero ahora la cadena está promocionando un nuevo reality show inmediatamente después de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, y contrario a lo que todos pensábamos, no se trata de Exatlon Estados Unidos.

Se trata del programa Top Chef VIP, que estrena el martes, 9 de agosto a las 7pm/6c. Junto a ella estará un jurado compuesto por reconocidos chefs latinoamericanos, incluyendo al chef Antonio de Livier, la chef Adria Marina Montaño, y el ganador de dos estrellas Michelin, chef Juan Manuel Barrientos.

El programa presentará a un grupo de 16 famosos que entrarán a la cocina más exigente de la TV mundial para poner a prueba sus habilidades y conquistar el paladar de los tres chefs que juzgarán su desempeño y esfuerzo a la hora de cocinar. Cada uno de estos famosos aportará un toque de creatividad, sazón y hasta una pizca de drama en su travesía para lograr ganar el codiciado título y los $100.000 en efectivo en esta épica competencia para toda la familia.

El canal de YouTube especializado en reality shows, Imanity Show, publicó un video con esta información en donde aseguran, entre otras cosas, que de acuerdo a la naturaleza de Top Chef VIP, y como funcionan este tipo de programas de televisión podría tener una corta duración lo que le daría tiempo a la próxima temporada de Exatlon Estados Unidos para volver a la televisión la última semana de agosto del presente año, aunque nada estaría confirmado.

No se pierdan el video aquí con más información al respecto:

Play

Video Video related to ¿cancelan exatlon 7 eeuu?: lo que sabemos 2022-07-20T14:59:19-04:00

Los mensajes de los seguidores no se hicieron esperar, uno resalta que un programa de cocina sería interesante una sola vez por semana, no todos los días: “Master Chef debe pasar los domingos solamente. No es un programa que uno quiera ver todos los días. Exatlon es esperado por todos.”, otro resalta el tiempo de duración de estos programas: “A mi me gusta topchef y no es tan largo. Se aprende a cocinar. Hay actores muy importantes. Yo lo pienso ver.”

Pero un seguidor asegura que el problema sería la audiencia puesto que “nunca están conformes”: “El problema es que cuándo estaba exatlon fue el mismo problema q ahora con la casa de de los famosos la gente nunca está conforme y quieren q se hagan las cosas como ellos quieren. También hablaban barbaridades de los participantes.”