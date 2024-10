Bebeshita se arregla una mala cirugía que le hicieron en la cara: ¿Qué pasó?

La Bebeshita, exparticipante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, dijo que se tuvo que corregir una mala cirugía que le hicieron en la nariz. Ya que le estaba afectado su salud. En una entrevista, la influencer afirmó que experimentó serias dificultades para respirar y múltiples alergias. “Estoy estrenando nariz…pero otra vez tuve problemas con una cirugía mala y me volví a operar por eso. Ya tenía problemas para respirar, muchas alergias, goteaba mucho, estaba chueco el tabique, muchas cosas”, confesó La Bebeshita.

La ex participante de LCDLF asegura que la cirugía fue más por salud que por vanidad. Pero no dudo en pedirle al doctor que le pare un poquito más la nariz ya que iba a estar ahí arreglando el tabique. La cirugía duró aproximadamente seis horas. “Estuvo medio fuerte, me dijo el doctor que ‘fue una operación difícil'”. Durante el procedimiento, su cirujano extrajo una sustancia extraña de su nariz, la cual fue enviada a patología para su análisis. “En verdad no sé qué tengo en la nariz. Ya no sabes qué doctor te pone cosas que ni te enteras”, contó La Bebeshita.

Play

A raíz de estas experiencias, la influencer afirmó que no desea someterse a más intervenciones quirúrgicas en el futuro. “Yo ya no quisiera operarme ni una vez a la vida, pero estas son las consecuencias de una operación mal”, comentó la Bebeshita.

La Bebeshita también reveló que, debido a su situación, no pudo participar en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy. “Por algo pasan las cosas. Tuve que operarme la nariz y ya no se logró”, dijo la Bebeshita, quien ya estaba lista para formar parte del show pero al parece tampoco lograron encontrarle pareja. Según la Bebeshita no lograron encontrarle pareja porque ella está muy grande y pesada.

En esta nueva Las Estrellas Bailan en Hoy participan dos exhabitantes de LCDLF4: La Divaza y Alana Lliteras.