Bebeshita cuenta como Ariadna Gutiérrez humillaba en La Casa de los Famosos

Bebeshita asegura que producción nunca mostró las veces que Ariadna Gutiérrez la humilló en La Casa de los Famosos 4. Durante una entrevista, Bebeshita asegura que vivir con Ariadna es muy feo ya que ella mira mucho por lo que tienes. Y si no lo tienes te humilla.

En la entrevista le preguntaron a Bebeshita si hay alguien de sus ex compañeros del reality con quien nunca sería su amiga. “Ariadna…No la conoces”, dijo Bebeshita rápidamente. “Ella humillaba a la gente. La producción no pasaba todas las cosas. Yo traía el tacón roto en una gala y no me había dado cuenta. Me dicen mis amigos que estaban al lado me dicen ‘uy se te rompió’ y yo ‘ya ahorita me lo cambio’ y Ariadna empezó: ‘obviamente no es Chanel’. Y me empezó a humillar. Yo: ‘¿qué te pasa? mi mami me mandó esos tacones saber de donde y tu humillándome’. Luego traía las uñas mal porque en la casa no teníamos tantos barniz [esmalte de uñas]. Ya se me había caído una uña acrílica. Yo traía las uñas mal pintadas. Y ella: “hay no, te voy a regalar un barniz de Chanel que tengo’ y yo ‘esta me está humillando. Ella te ve por lo que tienes”. Abajo puede ver toda la conversación.

Bebeshita llamó cochina a Ariadna

Bebeshita la llamó cochina a Ariadna por non bañarse en la casa por seis días. Pero el internet no dudo en criticar a Bebeshita.

“Le dice cochina a Ari cuando ella pasaba con la pijama todo el día, los pies negros en la cama, hablaba de lo horrendo que olía cuando iba al baño y todavía tiene el descaro de decirle cochina 🤭😆 el dolor de ella es que Romeh la bateó y prefirió a Ari. Hay niveles”, dijo una.

“Todos sabemos que el verdadero dolor de Ms. 💩💩 fue que Romeh la rechazo en tv nacional, q hizo el papel d hostigadora y que Romeh solo tenia ojos para Ari, bebeshita deberia dedicarse a buscar su dignidad pq la perdio hace rato 🤦🏼‍♀️”, dijo otra