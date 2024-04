Lupillo asegura que el público sacó a Bebeshita por su cuerpo: Mira

Lupillo Rivera habla de la eliminación de Bebeshita, quien se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 4. El cantante de música regional mexicana es sin duda un gran estratega. Aparte de armar su plan para nominar a los habitantes de la casa, también piensa de las razones que el televidente puede tener para eliminar a cada uno de los habitantes.

En esta ocasión, Lupillo compartió con sus compañeros en el cuarto Agua – Alana, Aleska, La Melaza y Geraldine- la posible razón por las que algunos televidentes decidieron sacar a Bebeshita de LCDLF4.

Una de las razones que según Lupillo la Bebeshita no tuvo el apoyo del público, fue por su forma de vestir y su cuerpo. “Esto puede tener mucha lógica. Como Bebeshita tenía un cuerpo muy voluptuoso y siempre se vestía de la manera que se vestía. Y la gente…siento yo…que está viendo el show…Me imagino la esposa y el esposo están viendo el show y sale Bebeshita y automáticamente entra el cela de la esposa. Cuando la vez [a Bebeshita en la tabla de eliminación] pues votas [por otro]”, dice Lupillo.

Critican a Lupillo por hablar de la salida de Bebeshita

En las redes no dejan de hablar del análisis de Lupillo sobre la eliminación de Bebeshita. “Este vejete tiene una mentalidad tan retrógrada, pero que se puede esperar si su mamá dice que los hombres ahí están en celibato y las mujeres los tocan y ellos se enamoran, justificando a su hijo por lo de Ariadna, así o más ignorantes”, opinó uno usuario.

“Esa es la razón por las que muchos detestan también a Maripily, no less gusta que siempre tenga el pecho por fuera. No me gusta su ropa, pero cada uno se viste como quiere. Es su derecho”, comentó otro usuario.