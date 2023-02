EXATLON: ¿Azul Grantón tiene nuevo novio?: Mira al galán que presentó

Azul Grantón estuvo en la pasada temporada de EXATLON Estados Unidos, y además de echarse al bolsillo al público, por cuenta de sus habilidades deportivas y su alma guerrera, encantó con su belleza y personalidad.

La atleta argentina se convirtió muy pronto en una de las estrellas consentidas de EXATLON All Stars, que eventualmente ganó la dominicana Yamilet Peña, y hasta fue objeto de intentos de conquista amorosa por parte de varios compañeros de reality.

Y a varios meses de haber salido de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, la deportista, quien se fue del show soltera, sorprendió a sus fans al presentar al nuevo rey de su corazón.

Aprovechando el Día de San Valentín, la exintegrante del team Contendientes compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que mostró a un joven galán de quien dijo era su motivo de festejo.

“My Valentine ❤️; Anda a la última foto para conocerlo…..🙈”, dijo la deportista en su cuenta de Instagram, refiriéndose al hombre que presuntamente la trae loquita.

Y aunque más de un fan alcanzó a pensar que el amor había vuelto a la vida de Azul, todo resultó ser una broma de la joven, pues el presunto novo era en realidad un desconocido al que le pidió que le tomara la foto que compartió, donde cargana un ramo de flores y se apreciaba la mano del caballero.

“Ya sabes quien es (mi Valentin)?🙈 Porque yo no😂 Es un chico que encontré en la calle y le pedi que me ayude con la foto porque pues forever alone este 14 de Febrero🥲😂❤️‍🩹; Alguien más como yo?😂”, dijo la atleta recalcando que sigue solterita en un post que tuvo casi 60 mil “likes”.

Y es que la vida amorosa de la argentina ha estado vacía hace ya mas de un año, pues aunque en el reality show hubo un presunto triángulo amoroso entre ella, Aarón Matos y Aldo Tamez, al final el amor nuna germinó por ninguno.

Antes de llegar a EXATLON, Azul sostuvo un romance de varios años con Matías Ochoa, un modelo de 24 años con quien compitió en los reality shows “Esto es guerra” y “Guerreros México”.

La relación con el también argentino, quien es famoso en redes sociales con más de 1 millón de seguidores en Instagram, terminó a finales del 2021, dejando adolorida a la joven, según reveló a sus fans en diciembre del 2021.

“Sí amigos, Matías y yo terminamos nuestra relación ya hace un tiempo, pero aún no estaba lista para contárselos. Realmente tengo el corazón partido en mil pedazos, y cuando creía que ya no podía romperse más, me lo vuelve a partir en mil. Hay cosas que ya no tienen solución ni perdón. Por respeto y valor a mí misma decidí terminar lo que teníamos, espero que lo entiendan, y espero poder recuperarme lo antes posible de esto y salir adelante. Estoy destruida realmente, pero soy fuerte”, dijo la atleta en su Instagram en ese entonces.