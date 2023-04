Azul Grantón tiene una bebé: ¡Se llama Clarita y estuvo a punto de morir!

Azul Grantón supo echarse al bolsillo a los fieles televidentes de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, gracias a su alma guerrera y sus excelentes habilidades deportivas, que la tuvieron a punto de llegar a la gran final del reality show.

Pero además de ser una gran competidora, la bella argentina sigue dejando ver que tiene un corazón de oro y es una excelente mamá.

Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde Azul no solamente presentó oficialmente a su bebita, llamada Clarita, una preciosa cachorrita de pocas semanas de nacida, sino donde ha ido documentando el proceso de sanación de la perrita, quen estuvo a punto de perder la vida por quebrantos de salud.

A través de una serie de videos, en los que se aprecia la manera como la exintegrante del team Contendientes le dio amor y cuidados a su bebecita, la joven deportista mostró paso a paso la forma en la que la cachorrita pasó de estar muy mal a estar totalmete bien.

La exparticipante de la llamada “Competencia más feroz del planeta” se dedicó a darle medicina oral a Clarita para salvarle la vida, y aunque en momentos llegó a pensar que las cosas no saldrían bien, finalmente pudo poner a salvo a su nueva bebé, con quien vive actualmente en la capital mexicana.

“Lo mas tierno que vas a ver hoy🥹te amo Clarita de mi corazón 🫶🏻”, fue el primer comentario con el que Azul presentó a su perrita en redes, haciendo que sus fieles fans le respondieran con miles de mensajes y vistas.

“Mi sobri 😍”, “Ayyyyy ❤️❤️”, “el claro ejemplo de que si la pudo salvar 😢”, “😍😍😍😍bello corazón❤️”, “Que lindas 😍😍😍😍”, fueron algunas de las reacciones que causaron los videos de Azul con la canina.

“Aaw que 😢 espero se mejore pronto dale suero con una jeringa 💉 para que no se deshidrate”, “Ayyyyyy me muerooooo 😍😍😍😍 es tan tierna y linda Clarita bebé ❤️✨️”,”Clarita y tu, combinación perfecta 😍”, agregaron otros fans.

Pero fue el mensaje de confirmación oficial de que todo estaba bien, el que más alegró a los seguidores de Azul, quienes llevaban días pidiendo por la pronta recuperación de la bebé Clarita.

“Lo logramos juntas Clarita💖 gracias tios por ayudarnos @iarucofano @matiasbutone 🫶🏻”, dijo la argentina, quien más tarde compartió un gracioso video en el que le pide a su “hijita” que pague los gastos de la casa con trabajo.

“Clarita me salió caritsima jajaja pero no me importa por ella doy todo y más 🙈🥰”, dijo la estrella de EXATLON, emocionando a sus admiradores.

“BRAVO Clarita! Vencieron su primer batalla juntas ❤️🔥 larga vida a Clarita Grantón. Te quiero Azulita❤️”, “Cuánto amor en un vídeo, me morí 😭❤️”, “Se logró!! 🔥❤️”, “❤️Completamente 💯 recuperada la muñeca 😍gracias a Dios 👏” y “está bella, hoy que la conocí en persona es una ternura pequeñititita, ya la amoooooo”, agregaron otros fans y amigos de la deportista.