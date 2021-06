EXATLON 5 EEUU: ¿Los atletas quieren renunciar?

Desde el pasado 26 de enero, la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos ha pasado por momentos importantísimos que han marcado un antes y un después del reality deportivo, conocido por los fanáticos como “La Competencia Más Feroz del Planeta”.

Lesionados, expulsados, suspendidos y sancionados, incluso atletas que han experimentado el fallecimiento de sus seres más queridos mientras que otros se han convertido en padres, no cabe duda que los atletas participantes en Exatlon Estados Unidos han experimentado todas las emociones posibles, en una temporada que se ha extendido más de la cuenta, y en vista de posibles nuevos refuerzos que estarían por llegar, parece que todavía falta para que conozcamos al ganador y ganadora.

¿Los atletas quieren renunciar?

Un comentario que se ha vuelto común, en vista de la llegada de refuerzos hace menos de un mes, es que resulta injusto para los atletas que han permanecido en la competencia desde el pasado mes de enero, a quienes ya el cansancio, el tiempo sin sus familias, y tantos factores típicos de una lucha tan extrema, empiezan a tener un efecto en sus respectivos rendimientos, mientras que quienes se suman más recientemente están frescos y con perspectivas nuevas, listos para medir fuerzas.

Recientemente el propio Jeyvier Cintrón, uno de los participantes más fuertes del Team Famosos, aseguró sentirse frustrado ante la racha de derrotas que está experimentando su equipo, ante unos Contendientes renovados con la incorporación de Andoni García y Wilmarie Negrón, quienes desde su llegada se han mantenido de forma imparable cosechando puntos para su equipo y cambiando el panorama dentro de la competencia.

El portal JacoJRx2, asegura que entre las razones está que los atletas han bajado su rendimiento porque en una competencia que usualmente dura tres meses, ya la presente se está extendiendo a medio año, es decir, el doble, sin tener siquiera una fecha posible para finalizar.

En JacoJRx2, hacen un interesante análisis en donde incluyen que son en su mayoría los Famosos, quienes han manifestado no sentirse bien ya en la competencia. Además exponen el caso de Jacobo García, que se convirtió en padre estando en la competencia, y sólo a podido compartir unos días con su bebé, pero también indican que en el caso de Jacobo, el triunfo sería determinante para el bienestar de su pequeño a futuro.

También señalan que recientemente la pareja de Jacobo, Dayleen Santana, aseguró en una entrevista que estaba esperando a su esposo para el mes de agosto, lo que indicaría que todavía falta, y es un lapso considerable de tiempo que resulta muy complicado para atletas que están empezando una familia.

Sobre esto, los seguidores de el portal no tardaron en manifestarse: “Yo me imagino que deben de estar con ansiedad al no poder ver sus familiares por tanto tiempo y mas si están mucho tiempo en la cabaña, tienen que ser demasiado fuerte mentalmente para no desanimarse y estar bien emocionalmente, y por lo que dices de los premios los rojos han ganado mucho más los azules solo han tenido cuatro semanas buenas y ya van 5 meses de competencia los rojos han ganado 3 cartos tableros lingotes y más los azules no han ganado ni un exapoint.” Dijo este seguidor.

Lo cierto es que toca aplaudir a estos guerreros que lo han dado todo por triunfar en una competencia tan difícil.

¡Adelante, muchachos!