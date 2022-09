Conoce los 7 atletas que podrían estar en Exatlon Mundial 2022

Poco a poco van saliendo los nombres de los atletas que podrían formar parte de Exatlón: Edición Mundial. En esta nueva temporada se enfrentarán los mejores atletas de diferentes países. Por lo que se han mencionado varios nombres de atletas de las temporadas pasadas del reality deportivo de Telemundo. Se dice que de Exatlón México podrían estar Mati Álvarez, Koke Guerrero y Aristeo Cázares. Mientras que de Exatlón Estados Unidos podríamos ver a Dennhi Callú, Alondra “Nona” González, Kelvin “El Vaquero” Rentería e Isaiah Vidal.

1. Dennhi Callú de Exatlón Estados Unidos

Dennih Callú formó parte de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos. La Contendiente fue una de las finalistas. La Bala, como es también conocida, es una entrenadora personal mexicana. Hasta ahora ella no ha dado ninguna pista en sus redes sociales. Pero se rumora que podría regresar al reality. En el video de abajo puedes ver que su nombre suena dentro de los atletas que podrían estar confirmados para esta nueva temporada de Exatlón: Edición Mundial.

ELLOS CONFIRMAN QUE ENTRARAN A EXATLON ESTADOS UNIDOS EDICION MUNDIAL #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #exatloneeuu6 EXATLON ESTADOS UNIDOS EDICION MUNDIAL 2022-09-04T15:21:41Z

2. Alondra “Nona” González de Exatlón Estados Unidos

Alondra “Nona” González formó parte de la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. La mexicana estaba en Team Famosos y fue finalista. Además recibió 50 mil dólares por ser la subcampeona de Exatlón. Una vez que saló de Exatlón, Nona regreso a las canchas de fútbol con Cruz Azul. Ella tampoco a dado ninguna pista si estará en la séptima temporada del show.

En los canales de fanáticos de Exatlón se ha mencionado el nombre dentro de los atletas que competirán en Exatlón: Edición Mundial.

3. Kelvin “El Vaquero” Rentería de Exatlón Estados Unidos

Kelvin “El Vaquero” Rentería estuvo en la tercera y quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, representando a los Contendientes. En la tercera temporada El Vaquero se convirtió en Semifinalista y en la quinta fue Finalista. Después de salir de Exatlón, formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos, donde se convirtió en uno de los cinco finalistas.

El nombre de El Vaquero se ha mencionado mucho ya que él forma parte de la foto que publicó Isaiah Vidal en sus redes insinuando que estaban preparados para Exatlón. Kelvin se ha mantenido conectados con sus 162 mil seguidores mostrando sus entrenamientos y viajes. Así que estaremos mas seguros de su participación en Exatlón en los próximos días.

4. Mati Álvarez de Exatlón México

Mati Álvarez participó en la tercera temporada de Exatlón México. Ella perteneció al equipo Famosos. Ella es una atleta mexicana conocida por pagar tres veces el campeonato de Exatlón México. La primera vez ganó Exatlón: Famosos vs. Contendientes, la segunda fue Exatlón Cup y la tercera en Exatlón: Titanes vs. Héroes. Así que ella es uno de los nombres más fuertes que podrían estar en Exatlón: Edición Mundial. “Será increíble un Exatlón Internacional con todos los campeones de los diferentes países”, escribió en sus redes, según Tikitakas.

Cabe mencionar que el pasado mes de agosto Mati lanzó su propia línea de productos la piel llamada Ativa. Además se acab de comprar su propio departamento en Ciudad de México. “Mi gente bonita les comparto estas fotitos con mucho amor pues fue el día que me compre mi propio departamento en cdmx y Justo hoy da la casualidad que hace 3 años estaba haciendo mi debut en el Exatlón”, compartió Mati. “La vida es una aventura y hay que vivirla al máximo , siempre haciendo el bien y luchando por nuestros sueños. Les quiero compartir este gran logro porque Justo hace 3 años me fui de la casa de mis papas sin saber muy bien a donde ir y que hacer , no tenia muchas respuestas pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Desde ese momento Dios se encargó de todo e hizo que poco a poco todo se fuera dando y encajando. Creo que no hay fuerza más grande que la que el corazón dicta. A lo que voy es que siempre sigan sus sueños y trabajen muy duro por lo que quieren”.

5. Koke Guerrero de Exatlón México

Koke Guerrero formó parte de Exatlón México y representó a los Contendientes. El mexicano se convirtió en el primer campeón de Exatlón All Star. Pero eso no es todo. Él ya se había convertido en campeón en la temporada pasada. Así que lo más probable que lo veamos en Exatlón: Edición Mundial.

Cabe mencionar que Sandra Smester, quien era directora de contenido de la cadena donde transmitían Exatlón México, tuiteó el pasado mes de agosto lo siguiente: “Koke Guerrero que te quieren en Exatlón Estados Unidos”.

6. Aristeo Cázares de Exatlón México

Aristeo Cázares formó parte de dos diferentes temporadas de Exatlón México. Aristeo formó parte de Team Famosos y estuvo en Exatlón All Stars. Aristeo practica parkour y es conductor del programa Venga la Alegría Fin de Semana.

El atleta no ha mencionado en sus redes nada sobre su participación en Exatlón: Edición Mundial, solo comparte videos de sus fuertes entrenamientos.

7. Isaiah Vidal de Exatlón Estados Unidos

Isaiah Vidal formó parte de la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. El Contendiente se convirtió en el vigésimo atleta de ser eliminado. Pero desde que se anunció Exatlón Mundial, se dice que podría regresar al reality. Todo empezó cuando publicó una imagen al lado de otros atletas. “Preparados por lo que viene Exatlón Estados Unidos”,escribió en el pie de foto.

Lo que nos hace dudar que quizás no formaría parte de Exatlón Mundial es porque acaba de lanzar su propio sitio web: isaiahvidal.com. Donde invita a sus seguidores que los sigan en sus próximos eventos que los ira anunciando en su sitio web. Una vez en su sitio web dice que su próximo evento es el próximo 11-13 de noviembre en Puerto Rico y luego el 3 diciembre en San Francisco, California.

Exatlón: Edición Mundial estrena el próximo 27 de septiembre por la cadena Telemundo, a las 7 p.m., hora del Este. Usualmente las grabaciones empiezan dos semanas antes del estreno. Por lo que pronto tendríamos confirmación de todos los nombres de los atletas que entran a la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos.