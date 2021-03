EXATLON 5 EEUU: ¿Isaiah Vidal se sumará a la competencia?

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, en sus primeras siete semanas ha estado marcada por innumerables lesiones para los atletas de ambos equipos, e incluso momentos difíciles que los han obligado a dejar la competencia, como es el caso del uruguayo Martín Keuchkerian, que si bien en pantalla continúa en los circuitos, en tiempo real dejó las arenas para estar con su familia ante el fallecimiento de su madre, quien perdió la batalla contra una agresiva forma de cáncer pancreático.

Martín y su madre: la fanática número uno de Exatlon Estados Unidos

Martín Keuchkerian, de sólo 23 años, ha sorprendido a todos pues a su corta edad, es ingeniero espacial y al llegar a Exatlon Estados Unidos le confesó a sus compañeros del Team Contendientes que la principal razón para participar en la competencia era darle una alegría a su madre, a la que se mantenía muy cercano y que era una fanática consumada del exitoso programa de competencias de la cadena Telemundo.

Sin embargo, Martín fue muy honesto también sobre su mayor temor, que era no volver a verla, esto lamentablemente se cumplió pues el pasado 28 de Febrero diferentes portales para fanáticos reportaron que la madre de Martín falleció, y que el joven abandonó la competencia para permanecer un tiempo con su familia llevando el duro duelo por la pérdida.

Pero son precisamente estos portales los que ahora aseguran que Martín Keuchkerian decidió no regresar, algo inédito que nunca había sucedido en las cinco temporadas de Exatlon Estados Unidos, pues cuando Norma Palafox perdió a su madre en la segunda temporada, la chica regresó con el objetivo de seguir en la competencia y de hecho, se posicionó muy bien y casi alcanza el triunfo en Exatlon EEUU.

¿Quién reemplazará a Martin Keuchkerian?

Se han tejido muchas especulaciones sobre el potencial reemplazo de Martin Keuchkerian en Exatlon Estados Unidos. Ante la eventual salida del joven de la competencia – que no es por lesión ni por eliminación – pues sería algo que la producción nunca había experimentado, y se estaría hablando de un rostro conocido del que se ha estado hablando desde el inicio de la quinta temporada, el “Espartano” de la cuarta edición Isaiah Vidal.

Recordemos que Isaiah Vidal participó en la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, en donde formó parte del Team Contendientes. Desde el comienzo, Vidal destacó por su fortaleza y destrezas físicas, que lo posicionaron como uno de los mejores atletas, que por poco no se hace con el triunfo y fue en un circuito de infarto, en contra de su compañero de equipo Chuy Almada, en donde Vidal fue derrotado y tuvo que salir de la competencia.

Poco tiempo después de que la cuarta temporada finalizó con el triunfo de Nate Burkhalter, Chuy Almada, a través de una sesión en vivo por su perfil de Instagram, acusó a Isaiah de ser un mal compañero, y de tener múltiples roces con todos en el programa. Sobre eso Chuy explicó: “Me llevo con el como me llevaría con este cojín, no me responde, no me dice buenos días, no sé si está alegre o enojado, no tenemos relación.” A los comentarios se le sumó la también Contendiente Dennhi Callú, quien dio legitimidad a las declaraciones de Chuy.

La participación de Vidal todavía no ha sido confirmada, pero una vez sea así, brindaremos la información en detalle.

