Ivonne Montero declinó participar en Exatlón Mundial: Entérate porque no quiso

Tras ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Ivonne Montero recibió la gran propuesta de formar parte de Exatlón Mundial. La actriz mexicana de 48 años reveló que Telemundo le hizo la propuesta a finales de agosto. “Me hicieron la propuesta de entrar a Exatlón”, contó Ivonne a un en vivo que hizo en sus redes, en el minuto: 1:08:17. “Ya saben que después de Top Chef VIP viene Exatlon. Entonces me hablaron para yo entrar pero tenía que entrar este 4 de septiembre y me tenía que ir a República Dominicana y empezar”.

Ivonne salió victoriosa de La Casa de los Famosos tras ganar un gran apoyo del público. Resulta que miles de televidentes votaron por la actriz para que ganara los 200 mil dólares.”De verdad que agradecí muchísimo la idea que me hayan contemplado porque este boom tan padrísimo que se logro con La Casa. La idea era seguir en un reality por parte de Telemundo. Pero lo veía muy complicado por el tema de Antonella. Las citas médicas y ella tenía que entrar a cirugía y yo estando afuera, pues no”, expresó Ivonne. “Yo quiero estar aquí”.

Cabe mencionar que la actriz mexicana estuvo encerrada por tres meses en La Casa de los Famosos. Mientras que Exatlón Estados Unidos es un reality que usualmente dura alrededor de tres meses y es filmado en República Dominicana. Además los atletas no tienen conexión con el mundo exterior. “Yo venía de un cansancio emocional y yo necesitaba descansar y estar con mi hija”, dijo Ivonne Montero. “Además está empezando una nueva escuela. Yo quiero que sienta que estoy aquí con ella, que estoy con ella, que sienta el apoyo. Por otra parte tampoco me siento preparada fisicamente. Yo hago ejercicio y estoy en forma pero no tengo la preparación física adecuada en este momento para entrar a un reality”.

Ivonne Montero estuvo a punto de aceptar la propuesta de Exatlón Mundial

Pero no fue fácil rechazar esta propuesta por parte de Telemundo. “Si lo contemple y estuve a punto de decir que sí pero no, mi nena es prioridad en tema de su salud”, compartió Ivonne.

Ivonne reveló que a su edad ya no es tan fácil entrar a un reality donde se necesita estar muy bien entrenada. “Además que tengo mis 48 años y ya tampoco no es tan sencillo. Hace cuatro años tuve una lesión en la espalda…me costo trabajo aliviarlas, las articulaciones, las rodillas. Cuando estuve en La Isla, las articulaciones en los dedos era un dolor. Me tarde en recuperarme fisicamente. Creo que ya no estoy para esos trotes. A menos que me entrenara sumamente bien, lo haría”. Abajo puedes ver el live completo de Ivonne Montero.

Lo cierto es que en estos momentos su prioridad es su hija Antonella. “Mi prioridad es mi nena y ver los proyectos de música”, asegura Ivonne.

Ivonne Montero estuvo en La Isla en 2016

Play

Lo Mejor de La Isla 2016 | Ivonne Montero se entera a dónde va El Equipo Azul votó en El Juicio por Ivonne, y cuando todos pensábamos que debía dejar la competencia… Lo mejor de La Isla 2016. Material exclusivo: azteca7.com/laislaelreality Capítulos completos: azteca7.com/laislaelreality/historico/capitulos Esto es La Isla: El Reality, el primer reality de aventuras de la televisión mexicana. – Primera temporada completa: youtube.com/playlist?list=PL8AD61DFA170F172A – Segunda temporada completa: youtube.com/playlist?list=PLGyqTZGYhHAeONUGp9dem7dJhfNQxH-eF… 2016-09-02T03:58:26Z

Ivonne Montero formó parte de La Isla en 2016. En este reality la actriz tuvo que realizar circuitos y enfrentar obstáculos con los ojos vendados. En este reality, Ivonne fue eliminada antes de llegar a la etapa final.