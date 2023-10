Ex atletas de Exatlón All-Stars dicen que Susana Abundiz se hace la víctima

Miguel Angel Espinoza se convirtió en el segundo eliminado de Exatlón All-Stars. “Que aventura mi gente, se despide el Tigre pero seguirá rugiendo en otras aventuras. Gracias a ustedes por tanto apoyo. Aquí solo se pierde cuando uno se rinde y yo soy de los que no se rinden nunca”, escribió Miguel Angel tras su salida del reality de Telemundo.

Después que salió realizó un Instagram Live en sus redes con Chelly Cantú y Dennhi Callú. Dennhi fue la primera eliminada de esta temporada. Mientras que Chelly tuvo que salir por su lesión en su rodilla.

Los tres se conectaron y empezaron hablar de varios temas de la competencia. Uno que muchos están hablando en las redes es el comportamiento de Yamilet Peña contra las azules, en especial contra Susana. Dennhi fue la primera en opinar sobre este tema. La atleta dijo que sí, Yamilet se molestó cuando Susana se sostuvo del palo que ella tenía que tomar en el circuito. Pero que el gesto de Yamilet con el palo contra Susana no fue con la intención de pegarle. El gesto de Yamilet fue una reacción. Mientras que Susana no se dio cuenta y ella siguió hasta terminar el circuito. Pero una vez que terminó el circuito, sus compañeros le dijeron del gesto de Yamilet con el palo que hizo como que le iba a pegar. Fue en ese momento que Susana empezó con su papel de víctima y ella sabe que no le iba a pegar. Pero como sus compañeros le empezaron a exagerar las cosas. Entonces Susana aprovechó para quejarse ante las cámaras.

Susana no enfrentó a Yamilet

Pero una vez que tenía a Yamilet al frente, Susana no la enfrentó sobre el incidente y en lugar le dijo que “yo no me tomo las cosas personales”.

Dennhi expresó que “Susana también tiene su carácter”. Miguel y Chelly también coincidieron que Yamilet no le iba a pegar con el palo a Susana y que solo fue un gesto.

Chelly agregó que cuando se está en una competencia como Exatlón, donde no tienes comunicación con el mundo exterior “las cosas que sientes adentro del reality lo triplicas”. Por lo que el gesto que hizo Yamilet con el palo, hizo que las azules lo exageren y Susana aprovecho para hacerse la víctima.