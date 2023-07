Ex atleta de Exatlón revela que perdió dos bebés

La ex atleta de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, Brenda Castro se encuentra en estos momentos en la dulce espera de su primer bebé.

Pero este momento viene marcado con perdidas. Este lunes, la ex atleta del equipo rojo se confesó con sus seguidores y compartió la triste experiencia que vivió en el 2022.

Brenda perdió dos bebés. En mayo reveló el dolor que vivió tras la pedida de su primer bebé. “Después de nuestra primer perdida, pensé que si algo igual me llegará a pasar, no lo podría superar”, compartió Brenda en sus redes.

Pero desafortunadamente, lo volvió a vivir. “Nos volvió a pasar”, cuenta Brenda. “En noviembre, estaba entrando a quirófano para decirle de nuevo adiós a nuestro segundo angelito”.

¿Qué pasó? Los corazoncitos de ambos bebés dejaron de latir.

Brenda revela lo que pasó con ambos bebés

“Pase semanas sufriendo en silencio esto que sentía superarme, no solo yo la estaba pasando mal, sabía que mi esposo estaba en la misma situación, pero no era capaz de poder decir nada porque era un dolor, y frustración tan grande que sentía que ni yo misma podía con esto, y menos iba a tener las palabras correctas para poder apoyarlo.

Paso exactamente igual que la primera ocasión, simplemente nos dijeron: el corazón de su bebe dejo de latir.

Me preguntaba todos los días que porque a mí, que había mal conmigo, si se suponía que era una mujer muy sana, por que sucedía, estaba aterrada pensando que tal vez nunca podría tener la fortuna de ser Mamá, y tener a mi bebe en mis brazos, pasaban muchas cosas negativas en mi cabeza.

Brenda buscó ayuda profesional

Tuve que buscar ayuda profesional, y hoy lo agradezco muchísimo, porque me ayudo a entender muchas cosas, sobre todo deje de culparme y preguntarme porque a mí, entendí que aveces algunas personas simplemente nos toca ser testigos de las obras de Dios, que Dios no castiga ni pone pruebas, simplemente te va preparando en la vida , y algunos nos usa para mostrar a los demás que aunque las cosas aveces son difíciles, no quieren decir que sean imposibles.

Brenda vive su tercer embarazo con miedo

Hoy estoy viviendo mi tercer embarazo con miedo, no lo puedo negar, pero con mucha ilusión y fe, y sé que si Dios me permite tener a mi Bebe en mis brazos, esa será la mejor VICTORIA, que tendré en mi vida.

Si pasaste o estas pasando por una situación igual a la mía, te abrazo con el corazón lleno de amor, no te culpes por algo que aveces ni los doctores saben dar una explicación, busca un verdadero especialista y no te rindas, la vida se tratará siempre de eso, de INSISTIR Y RESISTIR”.

https://www.instagram.com/brendacastromx/

Brenda Castro anunció el pasado mes de junio que está embarazada. El anunció después de celebrar su primer año de casada con el atleta Carlos Martell.