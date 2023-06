Atleta de Exatlón EEUU anuncia embarazo a meses de perder bebé

La atleta mexicana Brenda Castro se encuentra en la dulce espera de su primer bebé. La ex atleta de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos anunció a través de sus redes sociales que está embarazada. “Papá y Mamá están listos para que vengas a casa mi amor”, escribió Castro en el pie de foto donde muestra el sonograma junto a su esposo, el atleta Carlos Martell. “Creo que nunca podrás dimensionar lo mucho que te he soñado, que te he pedido y lo tanto que te amo”.

Chelly Cantú, su compañera de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, fue una de las primeras en felicitarla. “Muchísimas felicidades a ambos disfruten cada instante”, le escribió la reportera de Exatlón Estados Unidos en sus redes.

Brenda Castro perdió su bebé en 2022

En mayo de 2022, Catro sufrió la perdida de su bebé. Ella misma lo anuncio en sus redes con una fotografía que ella planeaba hacer el gran anuncio pero en lugar la uso para compartir la triste noticia. “No sé cómo explicar este dolor tan profundo en mi corazón, hace unos días pensaba con muchísima alegría subir esta foto, para darles la noticia de que seríamos Papás. Y hoy, con un nudo en la garganta , y un dolor tan inexplicable lo hago para despedirme de mi Bebe”, anunció Castro.

Ella continuó…

“Estos meses que estuviste conmigo me hiciste sentir que era la mujer más plena y feliz del mundo, me diste una alegría que no conocía , aveces uno no entiende las decisiones de Dios, no las juzgo, pero no niego que duele demasiado.

Este fin de semana, hubiera estado compitiendo en mis Regionales. Cuando empezó el open , dude tanto en hacerlo, algo me decía que lo intentara, a pesar de no sentir que me había preparado lo suficiente, y aun así logre mi clasificación, casi ni me la creía está vez, había regresado de un año anterior muy difícil, después me enteré que estabas conmigo en el momento más crucial y ahí, me di cuenta que Dios me mando apoyo extra, y que sin ti no lo hubiera logrado, por que juntos ganamos ese pase.

Cuando supe de tu llegada, me hiciste entender y valorar muchas cosas, pero sobretodo me diste la total seguridad que mi vida estaba tomando el curso que debía.

Me corroboraste que tu Papá es el hombre mas maravilloso que existe en este mundo , que lo amo profundament

e,y que soy una total afortunada por tenerlo a mi lado.

Nos dolió muchísimo de pronto ya no escuchar tus latidos, y a pesar de no comprender muchas cosas, las aceptamos, y hoy te decimos mi amor, vuela alto, estoy segura que algún día Papá y Mamá te podrán conocer, y te daremos ese abrazo y ese amor que soñábamos poder darte, y que guardaremos hasta entonces y por siempre para ti.

Hasta pronto BB …”

Ese “hasta pronto” se dio despúes de un año.

Más sobre Brenda Castro

Brenda Castro es una destacada atleta de crossfit y entre sus logros destaca que fue la primera mujer latina en clasificarse para los Juegos Mundiales de Crossfit, por lo que es la máxima representante latina de la disciplina.

Brenda participó en la primera temporada de “Exatlón Estados Unidos”, a la que se incorporó como uno de los refuerzos del Team Famosos y rápidamente se convirtió en una de las atletas más dominantes en la competencia, al punto de que fue una de las tres mejores de su equipo junto con Tommy Ramos y Chelly Cantú.

Fue precisamente Chelly quien la eliminó de la competencia, pero no fue para nada sencillo, pues para ello utilizó sus tres medallas de salvoconducto, sin duda Brenda fue uno de los mayores desafíos que tuvo que sortear la ganadora de la primera temporada.