Sale a la luz un “asqueroso” secreto de EXATLON: ¿Cómo aguantaron?

Los televidentes de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos vimos todo tipo de momentos ocurridos en el show a lo largo de siete meses, y aunque convivir en medio de la naturaleza paradisíaca de República Dominicana fue una maravilla para los concursantes, también hubo momentos y detalles difíciles que debieron enfrentar cada día.

Y es que a pesar de vivir en un ambiente muy ecológico, donde pudieron respirar aire puro y tener contacto con el medio ambiente, los participantes de EXATLON debieron aprender a convivir de cerca con anfibios, que aunque necesarios en la cadena alimenticia y la protección del ecosistema, no son apreciados por muchos, a quienes solo verlos les produce fobia y hasta asco.

Así lo reveló Ana Parra, quien ya de regreso a su vida normal, habló en un “live”, desde Miami y sacó a la luz que en varias ocasiones tuvo momentos que calificó como “asquerosos”, en los que sintió ranas en su cuerpo y en sus prendas de vestir.





Play



Los rojos no aguantan la cabaña más | Exatlón EEUU #5 Hoy se juega en el circuito de La Mina por La Fotaleza.Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Famosos: Norma Palafox, Mack Roesch, Nicole Regnier, Nathalia Sánchez, Frank Beltre, Jacobo García,… 2021-06-09T02:15:01Z

La talentosa atleta colombiana mencionó que las escenas vividas con ranas y sapos que andaban libremente en su espacio natural, se volvieron pan de cada día, incluso en momentos en los que estaban bañándose y hasta cuando intentaban caer en los brazos de Morfeo.

La estrella del equipo de los Contendientes recordó varias anécdotas con los no muy queridos anfibios.

“A mí me pasó una vez que tenía mi zapato secando afuerita de la cabaña. Los tenía ahí secando, y los amarré, y los fue a revisar. Pero cuando los agarré, había un zapato más pesado que otro, y de ahí cayó una rana; una rana feísima, asquerosa”, dijo la joven modelo, quien entró en pánico y armó una gritería que alarmó a los otros atletas.

“Vean, yo hubiera preferido una culebra, lo que sea. Pero ¿una rana?…. uy, pienso en eso y me pongo chinita (se me eriza la piel). No sé por qué me da tanto fastidio…. y empecé a gritar: ‘gas, gas, gas, (expresión de desagrado muy usada en Colombia) como una loca. Todos estaban adentro y como los mexicanos no me entienden nada de lo que yo digo, ellos pensaban que yo hablaba de gas (de cocina), no de gas de asco. Nunca me entendían”, recordó Ana Parra.





Play



Exatlón EE.UU. 5: Ana y Mirna balconean a sus compañeros Contendientes | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Las contendientes Ana Parra y Mirna Almada confiesan con indiscreción las manías de sus compañeros en Exatlón Estados Unidos quinta temporada. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón Una prueba de habilidades grupales e individuales, una competencia que busca encontrar a la persona con las más fuertes habilidades físicas y… 2021-07-18T21:00:09Z

Pero al hurgar entre sus recuerdos con las ranas en EXATLON, la atleta hizo hincapié especialmente en otro momento que casi la hace desmayar del asco.

“Durmiendo me pasó algo. Pueden creer que estaba dormida, y me cayó una rana aquí encima (del cuerpo). Eso fue horrible. Me acuerdo que estaban César, Ricado y seguía yo (en las camas) y le cayó primero a César en la espalda. Luego a Ricardo entre sus cosas. César se levantó y como que me desperté, porque escuchaba… cuando siento que me cae aquí encima”, narró la deportista.





Play



Exatlón EE.UU. 5: Las chicas revelan las historias de la Cabaña y la Fortaleza | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. En Exatlón Picoso de la semana 23, Norma Palafox y Nathalia Sánchez balconean a sus compañeros y dicen todo lo que pasa en la Cabaña y en la Fortaleza de Exatlón Estados Unidos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón Una prueba de habilidades grupales e individuales, una competencia que… 2021-07-06T13:26:25Z

“Me levanté a prender la luz y empecé a gritar. Ya se imaginarán el alboroto. No sabía qué me había caído encima, y cuando prendí las luces, se levanto la Pantera (Denisse Novoa) y todos, y vimos la rana. Entre Pantera y yo la sacamos”, agregó la exreina de belleza.

Ana Parra mencionó además que junto a las ranas, los insectos también eran pan de cada día, y recordó que un día su amigo, Rafa Soriano, fue víctima de una picadura que los asustó.

“Una vez Brujito se puso su zapato, y siempre en la Cabaña nos tocaba como revisar bien nuestros zapatos, porque se meten los animales. Y una vez Brujito se puso el zapato y lo picó un alacrán. No le pasó nada, pero imagínense eso”, concluyó Ana, quien advirtió que era tal su deseo de brillar en la competencia, que por eso aguantaban esos momentos difíciles, a los que con el tiempo fueron acostumbrándose.

Dinos que piensas de la fobia de Ana Parra hacia las ranas y cuéntanos las tuyas.