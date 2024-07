¿Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh terminaron porque no son compatibles?

Los fans de Arimeh se quedaron con las ganas de ver este amor afuera de La Casa de los Famosos. Ya han pasado varias semanas desde que Ariadna Gutiérrez publicó un mensaje en sus redes que parece ser que iba dedicado a Rodrigo Romeh: “Te puedo perdonar todo, pero jamás que hayas jugado con el cariño de mi familia y de los miles de fans que tanto nos apoyaron”.

Desde entonces cada uno ha sido visto por su lado. Romeh se encuentra en estos momentos en Puerto Rico junto a Clovis Nienow y Maripily para estrenar la obra “La Casa de Maripily ¡se vale tó”. En un principio, Ariadna estaba confirmada pero ya no está en la obra.

Esta semana Romeh, Maripily y Clovis hablaron con la prensa puertorriqueña y tocaron el tema de Ariadna sin mencionar su nombre. “A Romeh lo voy a defender hasta el final de este mundo porque es la persona con la que viví hasta el último momento [en La Casa de los Famosos] y nos conocimos bastante bien”, dijo Maripily, con Romeh y Clovis al lado de ella. “Me parecen que están demás los comentarios que se ponen a decir en las redes sociales son muy feos. Personas que no pudieron llegar a la vida de él…sucedió algo que en realidad tenía que suceder porque no son compatibles. La gente los quería ver juntos porque a veces el público se enamora de parejas que no existen, que existen nada mas en su mente. Cuando en realidad no pueden ser pareja, sí pueden convivir como amigos pero como pareja no”.

Play

Maripily continuó: “Entonces están de más los malos comentarios e inventarse cosas de un caballero. Nunca le han faltado el respeto…Por el hecho decirte no. Terminamos aquí, mejor terminar ahora que terminar después. Tienen que tener un poco más de respeto y es lo que le pido a los seguidores”.

Romeh agregó que “La Casa terminó y dejemos atrás el sufrimiento y enfrascarse en algo que no va para adelante ni para atrás, solo genera en uno aflicción y ese sufrimiento hay que dejarlo atrás. Estar en paz es lo bonito de esto y con todos los proyectos le estamos dando vuelta a la página. El cariño que se generó en La Casa fue real y lo están viendo y por eso nos seguimos apoyando. Vamos a seguir como familia Tierra”.

La obra “La Casa de Maripily ¡se vale tó! estrena el 18 de julio en el Centro de Bellas Artes, en Puerto Rico. Las siguientes fechas son el 19, 20 y 21 de julio.