Ariadna Gutiérrez reacciona a la celebración de Lupillo por su salida de LCDLF4

Ariadna Gutiérrrez se convirtió en la doceava eliminada de La Casa de los Famosos. Su salida fue tema de celebración en la casa tras ser la primera del cuarto Tierra en ser eliminada por el público. Lupillo Rivera fue uno de los habitantes que celebró por todo lo alto su eliminación. Algo que confundió mucho a los televidentes que habían sido testigo de las declaraciones de amor que le había hecho el hermano de Jenni Rivera apenas unas semanas.

Una vez afuera, Ariadna fue invitada a su primera gala del reality. Una vez ahí le mostraron las imágenes de Lupillo celebrando entre aplausos y grito su eliminación. El presentador Nacho le preguntó sobre que opinaba de la gran celebración de Lupillo.

Lo entiendo porque ese era el objetivo. De esa unión que tiene entre cuarto Agua y Fuego. Me pongo en sus zapatos. Yo también lo celebraría. Sé que él me tiene un aprecio muy grande al igual yo a él. Así que no lo juzgo.

Critican a Lupillo por celebrar la salida de Ariadna

Más de un fan critico la celebración de Lupillo tras la salida de Ariadna. “Ahora entenderán por qué un hombre como Lupe no podía aspirar a una mujer como Ary? La educación, los sentimientos, el nivel, el no tiene ni un poquito de lo que en ella abunda”, opinó una usuaria en las redes.

“Pues yo si lo juzgo porque cuando “amas” a alguien no celebras su salida como lo celebro Puerquillo”

“El Lupillo nuca tuvo que poner sus ojos en esta Reina, las perlas no se hicieron para los marranos”.

Se dice que Ariadna está siguiendo un libreto

En las redes no dejan de mencionar que Ariadna está siguiendo un libreto para limpiar la imagen de Lupillo. “Se nota que Ariadna le dijeron que tenía que decir”, opinó un fan.