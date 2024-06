¿Por qué Ariadna Gutiérrez dejo de seguir a Rodrigo Romeh en Instagram?

La mañana de este lunes 23 de junio nos despertamos con la noticia que Ariadna Gutiérrez dejo de seguir a Rodrigo Romeh. Así es, Ari ya no sigue a Romeh en Instagram, pero él todavía la sigue. “Te puedo perdonar todo, pero jamás con el cariño de mi familia y de los miles de fans que tanto que nos apoyaron”, escribió la ex habitante de La Casa de los Famosos, sin mencionar nombre.

Pero se sospecha que el misterioso comentario fue directamente para Romeh, ya que lo dejo de seguir. Ariadna todavía sigue a Maripily y a Clovis Nienow. ¿Qué pasó con Romeh?

Ariadna y Romeh se ganaron el cariño del público durante su participación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Ellos formaron parte del Cuarto Tierra y sus fans estaban con la esperanza que esta relación se confirme en cualquier momento. Hasta los bautizaron como Arimeh. Pero desafortunadamente nunca confirmaron su relación.

Yo fui del team Ari y todo, pero en ese romance de ella y Romeh no había nada. Ari es una chica con un gran futuro por delante y no lo iba a dejar por un ♥️ de reality, y eso es aplaudido porque el amor viene y va. Yo creo que se exageró con esta story de IG. #TeamTierra #LCDLF4 pic.twitter.com/kzFvtfcEW0 — Geminix 🫰🏼🔥 (@geminix007) June 24, 2024

¿Ariadna dejo de seguir a Romeh por Aleska?

Durante una entrevista con Pica y se Extiende, Carlos Adyan habla de la cancelación del evento que el Cuarto Tierra tenía programado para el 30 de junio. El presentador menciona que no se estaban vendiendo los boletos y Ariadna está molesta porque quería mucho que se realizará este evento. Pero ella dijo que prefería no hablar sobre el tema porque no le correspondía a ella sino al Cuarto Tierra. Pero dejo claro que ella apoya a su novio Clovis en todo sin opinar para no molestar a Ariadna. “Yo estoy concentrada en nuestra relación que no tiene nada que ver en lo laboral. Estoy viviendo una etapa muy bonita con él. Eso es lo que nos tiene llenos de alegría”, dijo Aleska.

Pero Adyan le recuerda a Aleska que ella sentía que Ariadna manipulaba a Romeh. “Yo no lo sentía, todo el mundo lo vio adentro de la casa, de la manera que lo abordaba y trataba de meterse en nuestra relación. En este momento el tema que tiene ella con Romeh me imagino que es parte de lo mismo de esa situación. Pero prefiero no meterme. Cada uno es responsable de sus acciones. Indiferentemente que yo le caiga bien o no ese es su problema. Yo le deseo lo mejor. Lo que sí le voy a decir [a Ariadna] es que a Clovis lo voy apoyar y acompañar quiera o no quiera”.

Aleska tiene una buena relación con Romeh y parece que Ariadna no le gusta esa relación.