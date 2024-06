Ariadna Gutiérrez sorprende con polémico mensaje ¿Es para Romeh?

Aunque “La casa de los famosos” en su cuarta temporada terminó hace ya más de un mes, sus participantes siguen dando de qué hablar y los seguidores de algunos de ellos, están muy al pendiente de las redes sociales de los famosos, para saber su día a día y proyectos.

Pero además, las redes sociales también se prestan para conocer los chismes, polémicas y desacuerdos entre los integrantes de un grupo y otro. Pero, esta vez, el rumor ha salpicado solo a ‘la familia Tierra’, pues en las últimas horas ha ocurrido algo que ha dejado a más de uno con muchos interrogantes.

Resulta que la ex Miss Universo Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez se ha tomado su cuenta oficial de Instagram para mandar uno que otro mensaje a sus seguidores. Lo primero que hizo la reina de belleza y que notaron todos, fue que dejó de seguir a Rodrigo Romeh y ya no es su amigo en esta red social. Esto dejó a los internautas muy sorprendidos, pues a ambos se les vinculaba sentimentalmente desde su estancia en la mansión de La Jefa.

Pero eso no es todo, luego la barranquillera lanzó una serie de fuertes indirectas por medio de las Historias de Instagram, en donde escribió:

“Te puedo perdonar todo, pero jamás que hayas jugado con el cariño de mi familia y de los miles de fans que tanto nos apoyaron”, escribió sin especificar a quién va dirigido el mensaje.

Y aunque la colombiana no mencionó a nadie en su mensaje, se cree que las palabras iban dedicadas a Rodrigo Romeh, segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos 4’, pues van acompañadas de dejarlo de seguir en redes sociales. Pese a esto, Romeh todavía la sigue a la modelo.

Cabe mencionar que todo este revuelo, se da en medio de la cancelación de un show de “Team Tierra” que tenían en la ciudad de Miami, programado para el 30 de junio, en donde estarían Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez para hablar “sin censura” de lo que fue su estadía en el reality show.

Clovis Nienow explicó por medio de sus historias de Instagram, que todo se debió a una falta de organización por parte de la productora y que le devolverán el dinero de la entrada a los quienes la compraron.

“Desafortunadamente no se va poder realizar el evento el 30 de junio aquí en Miami por cuestiones de logísticas, pero no se preocupen, toda la gente que compró su boleto, la producción ya está trabajando para devolverle su dinero”, dijo Clovis en un vídeo.

Finalmente, aseguró que el mensaje de Ariadna Gutiérrez no va para él. “Quiero compartirles que mi relación con Ari, Romeh, con la familia tierra está super bien. No se empiecen a hacer ideas que no son, yo a ellos los amos, siempre los voy a querer un montón”, dijo según Exafm.

