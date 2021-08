Andoni García hace una confesión sobre su duelo final con Jeyvier: ¿Se dejó ganar?

Ha pasado menos de una semana desde que 10 semifinalistas llegaron a la semana final de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y aunqe uno de ellos, Andoni García, era visto por muchos seguidores del reality de Telemundo como uno de los caballeros favoritos para avanzar al duelo final, el español se quedó a mitad de camino en un duelo contra Jeyvier, quien eventualmente fue el campeón masculino de la competencia.

El exintegrante del equipo de los Azules dejó ver su garra y disciplina a lo largo de los más de dos meses que estuvo en el programa, como uno de los refuerzos, pero en el circuito que hizo con Jeyvier, hubo fans que no lo vieron luchando con la misma fuerza, por lo que incluso lo criticaron y le dijeron que se dejó ganar del boricua.

Ya fuera de la competencia, el exatleta de EXATLON habló con sus fans, a través de un “live”, en el que abordó con mucha tranquilidad los cuestionamientos de fans decepcionados que insisten en que no guerreó su paso a la final, como debió haberlo hecho, pero negó que hubiese dejado ganar a su amigo.

“Mucha gente me mandó mensajes de que me rendí, pero no me rendí. Es que fui realista. Si que es cierto que no hay que tirar la toalla nunca, y no quiero que la gente piense que tiré la toalla, sino que fui muy consciente de que no iba a poder ser, y no fue. Y la verdad estoy muy orgulloso, que si no me ganó el mejor, me ganó el segundo mejor”, dijo Andoni.

El exatleta del grupo de los Contendientes explicó además por que no usó su medalla de salvoconducto para poder tener alguna ventaja, y dijo que ni siquiera de esa manera hubiera podido ganarle a Jeyvier.

“Yo no usé mi medalla, porque no veía opción ninguna (de ganar). Es lo que hablaba con mi mujer. No sé qué se ve desde fuera, pero desde dentro, se siente una cosa totalmente diferente”, dijo el español. “Yo estoy seguro que hubiera tenido otras tres medallas, y no le hubiera podido ganar a Jeyvier, porque es uno de sus circuitos más rápidos y uno de mis circuitos más lentos. Y la mejor puntería era de Jeyvier.

Y ante la insistencia de otras preguntas de sus seguidores sobre la polémica de que no luchó como debía, Andoni dio una respuesta que le soltó una risa a su excompañéra Ana Parra, con quien hizo el “live”, e insistió en que tuvo claro que ya no podía hacer nada.

“No es que me dejé ganar. Obviamente hubiera querido ganar los 200 mil dólares, lo aseguro. Pero Jeyvier es tan rápido, que me hace ver lento. Yo ya estaba cansado y no usé la medalla porque era imposible”, zanjó el atleta. “Yo la verdad la veía imposible, estaba muy cansado y dije: ‘mira, lo que tuvo que ser fue’. Tendria que ganarle a él siete veces y él a mi dos más, y dije: ‘es que no va a pasar'”.