¿Ana Parra se pelea con su esposo?: Mira el video del ‘enfrentamiento’

Ana Parra no solamente es una atleta consumada que en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos dejó ver sus extraordinarias habilidades como deportista, sino que también es una excelente humorista, quien habitualmente está compartiendo videos de TikTok que le sacan carcajadas a su público.

Y esta vez la exaspirante a ser Miss Colombia colgó en su cuenta de Instagram un gracioso video, en el que se ve presuntamente sosteniendo una “peleilla” con su esposo, mientras está fregando los trastes.

En el divertido clip, que hasta el momento ya ha sido visto por más de 6,000 personas, se aprecia a la exatleta fregando los trastes en la cocina de su casa, mientras su esposo le comenta que se va de fiesta solo.

Ana, sin ningun tipo de molestia, le da su aprobación y le dice que no hay ningún problema, y tras la insistencia del marido sobre si está bien que se vaya solo o no, luego el hombre da un giro y termina peleando con ella, diciéndole que es muy sospechoso que ella lo deje salir solo sin armarle ninguna escenita.

“¿Estás esperando a alguien?, ¿esperas a alguien?… Pues no voy, aquí me voy a quedar”, se escucha decir al hombre, con la voz superpuesta en TikTok, haciendo que Ana se ría y le diga pues que entonces no vaya.

“Quién los entiende 🙄 Literal, así son ellos cuando uno no les pelea 😂 quien está de acuerdo conmigo? ✋🏻😅”, fue el comentario con el que Ana Parra compartió el video, desencadenando de inmediato todo tipo de reacciones y respuestas de fans que coincidieron con ella.

“😮 quién los entiende, está buena esa, decirle que sí para no valla😂”, “pero esos tigueres dominicano si le dicen que sí, salen por esa puerta que no esperan que tú le termines de decir 😂”, “el viejo truco de la psicología inversa…😂😂😂”, fueron algunas de las reacciones de los fans de Ana sobre la graciosa ‘discusión’ con su esposo.

Otros seguidores de la colombiana también se manifestaron con otro tipo de comentarios, donde elogiaron su rol de comediante y su belleza.

“You are so pretty 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤💋”, “Qué linda mujer que sos!!! PRECIOSA!”, “Ana eres una bacana, ni más ni menos que son así , me gustó mucho…”, “has más de esos me encantó 🇩🇴🇩🇴🤣🤣”, “Divina ❤️❤️❤️” y “yo, jeje pero que bonita, que linda. Te ves preciosa. Besitos. Feliz tarde, saludos 😍😍😍”.

El pasado mes de enero Ana Parra se juró amor eterno con su esposo, un hombre con el que lleva una relación de varios años, quien no es del medio, y a quien define como su complemento perfecto.