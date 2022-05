Ana Parra hace magia con sus trajes de baño: ¡Mira los trucos que reveló!

Quienes conocen a Ana Parra desde que salió de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos y saltó a la fama, saben que además de ser toda una autoridad en asuntos de ejercicio y rutinas en el gimnasio, también es una maestra en temas de trajes de baño.

La colombiana tiene su propia línea de bikinis, que siempre está presumiendo y modelando en sus redes sociales, mostrando a sus fieles seguidores, no solamente lo bellos e ingeniosos de sus diseños, sino la envidiable figura que posee.

Y esta vez, como parte de los videos que la exintegrante del equipo de los Azules de la penúltima edición del reality show de Telemundo suele compartir, colgó en su Instagra uno en el que se dedicó a dar consejitos a sus seguidoras sobre el uso de bikinis, ahora que se acerca el verano.

Aunque los tips que la colombiana compartió en un ilustrativo video, en el que ella fue su propia modelo, luciendo un bañador de dos piezas en colores negro y naranja, pueden ser utilizados por cualquier persona que use trajes de baño, en especial fueron creados para aquellas mujeres que no tengan más que una prenda y no piensen comprar uno nuevo para este año.

“Se llegó verano y ¿sigues utilizando el mismo bikini? No hay problema. Te voy a enseñar tres formas de usarlo”, fue la manera como la exatleta de EXATLON Estados Unidos comenzó su clip, mostrando la creatividad que se puede lograr con un solo bañador para hacerlo ver como si fueran tres tipos de prendas diferentes.

En su video educativo sobre uso de trajes de baño, Ana Parra mostró cómo las tiritas del bkini pueden ser las mejores aliadas a la hora de diseñar nuevas formas de usar y presumir los bañadores.

Una vez terminado el corto tutorial, con el que la deportista de paso presumió de su tonificado abdomen y sus músculos de hierro, los fans no tardaron en manifestarse, y pronto llenaron la red social de la ingeniera civil con todo tipo de mensajes y comentarios, destacando no solo su creatividad, sino también su hermosura.

“QUEEE LINDAAA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “💯😍💯”, “Y contigo se ven bien hermosos 😍☺️🤗☺️😘😘😘😘”, “Con ese cuerpazo todo se te queda espectacular 😍” y “Bella mi amiga 🔥🔥🔥”, fueron algunos de los comentarios que desencadenó la publicación de la exreina de belleza.

Dinos qué te parecen los tips de la exconcursante de EXATLON Estados Unidos y dinos si estás interesada en ponerlos en práctica.