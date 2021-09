El gran secreto que esconde el pelo de Ana Parra: Pocos se imaginaban esto

Ana Parra pasó por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos con mucha gloria, y aunque no ganó la competencia y no pudo llegar a la gran final, debido a un accidente que sufrió en el penúltimo circuito del reality show de Telemundo, se echó al bolsillo a los televidentes.

Y aprovechando la popularidad que logró en el programa, la exreina de belleza colombiana, quien es admirada por su figura y su preciosa cabellera, la joven utiliza sus redes sociales para compartir secretitos de belleza con sus fans.

Esta vez la estrella del equipo de los Contendientes reveló el secreto que esconde su larga cabellera, y de manera puntual habló de lo que debe hacerse y no debe hacerse para tener una pelera de millón de dólares.

“Tanto a ustedes como a mí nos gusta tener nuestra piel y nuestro cabello completamente saludable, y yo les voy a mostrar cómo hacerlo”, comentó Ana Parra en el clip que compartió con sus fans de Instagram.

“Cómo recuperar un cabello maltratado. Esto es lo que yo NO HAGO”, dijo la deportista de alto rendimiento en su tutorial de belleza, donde incluyó estas recomendaciones:

– Trata de no lavártelo todos los días

– No abuses del aceite de coco porque se te podría ver el cabello sucio.

– Al secarte el cabello con la toalla haz apretones por todo el cabello (no lo batas como chocolate)

– No te envuelvas el cabello en la toalla

– No uses productos que contengan sal (ni estés dentro del agua Del Mar)