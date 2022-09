EXATLON: Ana Parra revela este tip para mantenerse delgada y bien alimentada

Ha pasado más de un año desde aquel verano en el que Ana Parra llegó a los capítulos finales de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y hasta el día de hoy, sus fieles seguidores no solo la recuerdan, sino que están pendientes de todos sus movimientos y los consejitos de vida y “fitness” que la colombiana comparte constantemente en sus redes sociales.

Y esta vez la exintegrante del equipo AZUL quiso aprovechar una publicación en su Instagram para revelar uno de los secretitos que la hace lucir muy en forma.

La exreina de belleza reveló uno de los desayunos con los que suele comenzar el día, y explicó paso a paso la manera de preparalo, todo hecho a base del delicioso y nutritivo AÇAÍ, muy famoso en países como Brasil y que se encuentra en diferentes tiendas en Estados Unidos.

“Se que me han preguntado qué tipo de alimentos consumo, y hoy les quiero compartir uno de mis desayunos más comunes con AÇAÍ y proteína en polvo; la que usé tiene sabor a vainilla y es de @giantsportsmexico. Les va a encantar 🥰”, comentó en Instagram la ingeniera civil, quien mostró en un video la manera en que prepara su desayuno.

“Este es uno de mis desayunos favoritos preparados con AÇAÍ y proteína”, agregó la colombiana, quien explicó esta receta de una manera muy sencilla, para la que solo se necesita una licuadora.

“Cantidad de hielo según que tan espeso lo deseas. Este es mi favorito acai de berry, kale y espinacas. Una cucharadita de crema de maní, no mucha para que no te quede muy dulce. Obviamente utilizando la proteína en polvo de la más alta calidad de Giant Sport. Y agrego un poquitito de leche de almendras para que se facilite licuarlo”, comentó Ana Parra, quien prosiguió con su desayuno.

“Licúas y la textura te va a quedar como la de melao. De topping puedens agregarle granola y y tus frutas favoritas… y listo, ahora disfruta de un desayuno fácil, delicioso, rápido y nutritivo”, concluyó la modelo.

Ana Parra salió de EXATLON Estados Unidos a poco de llegar a la gran final, tras sufrir un accidente en pleno circuito, con el que se rompió la nariz, lo que evitó que continuara en la competencia.

A pesar del dolor y la tristeza por no haber hecho realidad su sueño de coronarse como campeona de la quinta temporada del programa, que eventualmente ganó Norma Palafox, la atleta se mostró positiva y dejó todo en manos de Dios.

“Doy certeza que no importa lo que tengas en frente y no importa las habilidades que tengas o no tengas, cuando tú haces algo con el corazón, no existe NADA en este mundo que no puedas conseguir (excepto que te abras la frente antes de llegar a la final 🙄)( bromeó 😅)”, comentó Ana Parra tras su eliminación del reality show, quien vio como un triunfo haber sido seleccionada para la competencia.

“Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios después de haber ganado 🙌🏼 Yo me reía sola “era una risa nerviosa”. Apenas me estaba dando cuenta que yo… YO, Ana Parra, una persona como cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue”, dijo la exintegrante de los Azules.

“Le decía a papá Dios: Señor, es en serio? Es en serio lo que está pasando?. Yo? “GRACIAS””. No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando”, concluyó la colombiana.

Dinos si vas a seguir el consejo de Ana Parra y vas a preparar ese tipo de desayunos que ella enseñó.