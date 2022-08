Ana Parra comparte tremenda lección de vida: ¿Qué confesó la estrella de Exatlon?

Fuerza, fuerza, fuerza, y más fuerza… esas son sin duda alguna las principales características que Ana Parra demostró durante su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, donde se coronó como una de las preferidas del público.

Y en una reciente publicación recordando su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta“, la colombiana compartió una poderosa lección de vida.

La exreina de belleza, quien es ingeniera civil de profesión, reveló que tras haber sido seleccionada para competir en EXATLON Estados Unidos, aprendió algo que no va a olvidar jamás.

“No te pongas límites ni barreras. Si quieres alcanzar el cielo, lo puedes hacer. Solo confía en ti ciegamente 💙”, aseguró la también modelo y empresaria de trajes de baño en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de uno de los circuitos que más la llenó de orgullo.

“Doy certeza que no importa lo que tengas en frente y no importa las habilidades que tengas o no tengas, cuando tú haces algo con el corazón, no existe NADA en este mundo que no puedas conseguir (excepto que te abras la frente antes de llegar a la final 🙄)( bromeó 😅)”, agregó Ana Parra tratando de hacer gracia del episodio que la sacó de la competencia el año pasado.

En su misiva, la colombiana se refirió también a lo que fue EXATLON en su vida, y no dudó en reafirmar que ha sido la experiencia más maravillosa y la que más la ha retado en sus 26 años.

“Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios después de haber ganado 🙌🏼 Yo me reía sola “era una risa nerviosa”. Apenas me estaba dando cuenta que yo… YO, Ana Parra, una persona como cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue”, recordó la exatleta de los Contendientes.

La deportista, quien constantemente comparte en redes mensajes inspiradores, reveló de paso que en aquella competencia un día habló con Dios y poco a poco fue ganándose mayor confianza.

“Le decía a papá Dios: Señor, es en serio? Es en serio lo que está pasando?. Yo? “GRACIAS””. No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando”.

Los fans de la estrella Azul pronto salieron a manifestarse con bellos comentarios.

“Eres grande mi Ana 😍👏”, “confíe en ti desde el primer momento, por eso sigo siendo tu fan #1❤❤❤❤”, “💙🫶🏻 la mejor guerrera de esa temporada!! Te queremos”, dijeron algunos fans de Ana Parra.

Otro seguidor del show fue más allá y aprovechó para hacer un reconocimiento público a todas las mujeres que han pasado por Exatlon, incluyendo a la modelo.

“De verdad grandes rojas y azules han pasado por Exatlon México y Exatlon Estados Unidos que han dejado el alma en los circuitos como Mati, Evelyn, Casandra, Marysol, Zudikey, Nataly en Exatlon México y Ana, Chelly, Valeria Sofia, Norma, Susana, Nona, Isabella, Dennhi en Exatlon Estados Unidos. Todas son competidoras que pasé lo que pasé no van a dejar de luchar #ExatlonMx #ExatlonEstadosUnidos 👏👏👏”, dijo el fan.