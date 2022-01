Ana Parra revela su poción secreta para lucir espectacular

Ana Parra luce cada día un cuerpo más tonificado y no para de sacar suspiros entre sus seguidores, con fotos y videos que dejan al descubierto sus abdominales de acero y escultural figura. La receta de la atleta de Exatlon Estados Unidos se basa en la buena alimentación y en su inquebrantable disciplina para entrenar, pero hay un elemento adicional que acaba de revelar.

Se trata de un batido que día a día se prepara antes de entrenar, el cual consiste en mezclar tres productos diferentes, cada uno con diferentes propiedades que ayudan a lograr un entrenamiento totalmente efectivo.

“Quería mostrarles este súper mix que me hago para ir a entrenar, puro poder”, escribió en su cuenta de Instagram, sobre el súper suplemento alimenticio que se prepara. En la publicación explica que el primer producto le ayuda a desarrollar los músculos y aumentar la resistencia, al mismo tiempo que retrasa la fatiga y reduce el dolor muscular. El segundo producto ayuda a mantenerse enfocado y alerta, mientras que el último producto aumenta el metabolismo y acelera la pérdida de grasa.

La atleta bebe su elaborada pócima antes de entrenar y de esta forma optimiza los resultados de su rutina, brindándole energía para no rendirse.

Pero no todo ha sido deporte en la vida de la modelo colombiana, de 26 años, quien actualmente es parte de los participantes de Exatlon México. En una reciente publicación reveló que ha aprendido a apreciar la vida de una forma diferente, demostrando el buen momento que está viviendo.

“No se si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No sé si serán los años, las experiencias… o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan bella como realmente es”, escribió de manera poética.

Y su nueva forma de ver la vida no ha quedado solo en palabras, sino que con sus acciones ha demostrado que le ha tomado el peso a lo verdaderamente importante de la vida. Para Navidad la deportista le alegró la vida a muchísimas personas al comprarles de su propio bolsillo regalos y víveres.

La ingeniera repartió sus regalos con la ayuda de los bomberos a las personas más necesitadas de Sevilla, en su natal Colombia, confesando que con esto había hecho realidad un sueño que tenía hace mucho tiempo y el cual por fin había podido cumplir gracias al exitoso 2021 que tuvo.