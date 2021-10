Ana Parra confiesa lo que desayuna para mantener una figura así: ¡De no creer!

Para nadie es un secreto que Ana Parra es considerada una de las mujeres más atractivas que ha pasado por EXATLON a lo largo de las diferentes ediciones que ha tenido el reality show de Telemundo.

Aunque la hermosa colombiana ha mostrado que el deporte juega un papel muy importante para tener la figura “fitness” que tanto encanta a sus fieles seguidores, en diferentes ocasiones la modelo ha asegurado que la clave no está solamente en hacer ejercicio, sino que la alimentación juega un rol muy importante.

Y a pesar de que la ingeniera civil suele comer a sus anchas mucho pan, el carbohidrato que es su mayor pecado, también es bien sabido que la exreina de belleza se cuida en su alimentación y suele tener una dieta nutritiva.

Así lo mostró la colombiana, a través de sus redes sociales, donde reveló el desayuno que suele tener en las mañanas, y que quiso compartir con sus fans, para que quienes lo deseen, puedan seguirle los pasos y tener una vida saludable y una dieta sana.

Ana Parra colgó en su Instagram un video, donde mostró paso a paso la manera en que prepara su desayuno, para lo que solo se necesitan ingredientes saludables, fáciles de adquirir y una licuadora.

“Un #desayuno #fit, super proteico 💪🏻 y muy delicioso 🤤

– 1/2 taza de yogur Griego

– 1/2 taza de avena

– 1/4 taza leche de almendras

– 1 huevo

– Canela en polvo

– Esencia de vainilla

Licua todo y listo 😊 encima le puedes colocar lo que tú quieras. Yo le puse una capa de Yogur Griego, frutica y cacao 95% rallado”, comento la deportista.

Y mostrando el delicioso panqueque horneado que hizo con esa mezcla y que quedó como para chuparse los dedos, la deportista dijo: “Hazlo, disfrútalo y me comentas que te pareció 😁🥰”.

La exatleta de EXATLON, quien hace unos años concursó para ser Miss Colombia en su país, ha revelado previamente que le da mucha importancia a su cuidado físico, lo que también necesita para su carrera en el mundo del modelaje.

Por ello, tras sufrir un accidente en la semifinal de la quinta temporada de EXATLON, donde se lesionó la nariz y el cuello, la joven se mostró preocupada por su estado, pero finalmente se recuperó sin problema alguno.

“Gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso… Sé que lo que me pasó en la cara es algo también delicadito, y hoy, digamos que también vivo de mi rostro. Así que agradezco a Dios que no haya sido nada grave, y aquí sigo trabajando duro con esto”, dijo en su momento Ana Parra en un “live” de Instagram.