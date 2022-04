Ana Parra presume sus piernas montada en su motocicleta de lujo

Ana Parra está feliz de poder retomar sus paseos a toda velocidad en su amada motocicleta. Hace unos meses la deportista colombiana expresaba su pesar por haber sido víctima del robo de su motocicleta. Pero el Universo hizo justicia y la modelo recuperó su preciado vehículo.

“Andamos de vueltón por las bellas calles de Miami”, escribió en una foto que subió a su cuenta de Instagram, donde aparece feliz de la vida montada en su motocicleta con unos diminutos shorts de mezclilla, que dejan al descubierto sus largas piernas de modelo de pasarela.

La ingeniera civil, que durante la quinta temporada del reality show “Exatlón Estados Unidos”, se robó el corazón de miles de fanáticos del famoso programa, ha expresado que una de sus grandes pasiones es montar motocicleta.

“Si ven a alguien en esta moto bájenlo que es mía”, señaló en noviembre pasado al publicar una foto de su motocicleta. Más tarde, tras ser consultada por AhoraMismo.com, reveló que le habían sacado la motocicleta del edificio donde vive en Miami.

Si bien, Ana Parra no entregó detalles de cómo recuperó el vehículo de alta gama, fue muy demostrativa en expresar su felicidad por poder volver a transitar por las calles de Miami en su vehículo favorito. Y hasta subió un video donde se le recorriendo las calles como toda una experta en motocicletas.

“La mente siempre falla primero, no el cuerpo. El secreto es hacer que tu mente trabaje para ti y no en tu contra”, escribió junto al video, donde hace publicidad a los suplementos alimenticios que la tienen con un estado físico a toda prueba.

Aunque la deportista está feliz, al parecer hay algo que le ha estado haciendo falta. Así lo manifestó a sus seguidores de Instagram con una provocativa foto donde aparece luciendo un bikini en la playa. “Hace mucho no voy a la playa creo que ya hace falta una bronceadita. Esta semana estará llena de bendiciones para ti”, escribió junto a la imagen que encendió las redes y generó una oleada de comentarios que halagaban su figura y actitud.

“Amor, eres una diosa espectacular, preciosa”, “Bronceada o sin broncear eres igual de linda”, y “bendecido soy al ver esa figura tuya”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

No faltaron quienes lamentaron que no sea parte de esta sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. “Exatlón no es lo mismo sin ti”, y “¿Cuándo regresas a Exatlón Anita?”, le expresaron sus fans.

Ha sido la misma colombiana quien ha admitido su anhelo por volver a famoso reality show. En entrevista con AhoraMismo.com reveló que está totalmente enfocada en entrenar para estar lista en caso de que surja la oportunidad de volver a competir en las exigentes arenas de la competencia deportiva.