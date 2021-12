Ana Parra muestra su lado de poeta con candente foto a la orilla del mar

Ana Parra enamoró a los seguidores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos con su hermosura y fortaleza, y además con su belleza y manera de ser, pues para muchos la modelo colombiana es lo que llaman un paquete completo.

Y faltando solo unas horas para que se despida el 2021, la atleta del reality show de Telemundo, compartió su lado más profundo y regaló a sus fans un bello poema que describe lo que es ella y con lo que mandó un precioso mensaje de fin de año.

“No se si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No se si serán los años, las experiencias… o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan Bella como realmente es ✨🌴”, comentó Ana Parra en su Instagram, donde de paso compartió una llamativa foto en bikini, obra del fotógrafo Daniel Miranda.

Tras el mensaje y la preciosa foto, captada a la orilla del mar, los seguidores de la modelo no pararon de enviarle bonitas frases.

“😍😍😍😍😍😍😍😍Única…Ana Parra😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”, “Cuanta razón en tan sabias y profundas palabras Anita, las “cosas simples” le dan sentido a la vida 😍👏👏👏👏👏🔥🔥🙌🙏😘✌” y “👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥hermosa princessa”, fueron algunas de las reacciones de sus miles de fans.

Anita Parra salió de la competencia de EXATLON en el último momento, debido a un accidente en un circuito, que le afectó la nariz y la dejó mal herida, y aunque reveló en un live de Instagram que sintió rabia y hasta mucha tristeza, lo asumió como parte de la obra de Dios para ella.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas no ir nucna contra los planes de Dios, el tiempo de Él siempre es perfecto, así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido”, dijo en aquel momento la colombiana. “Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas’”.

“Pero gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso”, concluyó Ana.

Dinos que te parecen las palabras de Anita Parra y las fotos que comparte con sus fans