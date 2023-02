EXATLON: ¿Bebé en camino en el hogar de Ana Parra y su esposo este 2023?

Ana Parra es una de las atletas consentidas que ha pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos, a lo largo de las 7 temporadas que lleva el reality show de Telemundo, donde el público ha sido testigo de primera fila de momentos importantes de su vida, entre ellos su boda con su esposo, Jason Ruiz.

Y tras haber celebrado en diciembre pasado su aniversario de bodas con el empresario colombiano, a quien describe como su príncipe azul y su gran compañero, la pregunta que muchos fans se hacen es para cuándo la parejita desea ampliar su familia.

Y ante el cuestionamiento de si habrá pronto ¿bebé en camino en el hogar de Ana Parra y su esposo?, la atleta del team Contendientes tiene claro que sí desea convertirse en madre, pero en una entrevista con Ahoramismo dijo que por ahora la cigueña debe esperar a llegar a su hogar.

“Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún”, dijo la atleta colombiana, advirtiendo que en los meses venideros el deseo de ser madre será postpuesto.

Y al referirse al tamaño del hogar que quisiera formar junto a su marido, la ingeniera civil fue clara en advertir que prefiere una familia pequeña.

“Más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”, dijo la excompetidora de EXATLON All Stars, temporada que tuvo que abandonar tras sufrir una dura lesión en la rodilla.

Ana Parra contrajo matrimonio con Jason en diciembre del 2021, en una boda en Colombia, que pareció como de cuento d ehadas y cuyas fotos compartió en exclusiva con Ahoramismo, donde se declaró muy enamorada de su compañero de vida, a quien conoce hace ya varios años y de quien ya era esposa por el rito civil.

Hace unos meses Ana colgó en su Instagram un bello mensaje dedicado a su esposo, a quien le dijo que desea envejecer a su lado.

“Un día perfecto resumido en 3 minutos ❤️… Que nos hallamos casado no nos garantiza que estemos justos para toda la vida. Pero si el compromiso que hicimos entre nosotros, ante Dios, lo seguimos forjando en la confianza, el amor, el respeto, la Fé, en nuestra hermosa amistad, podremos envejecer juntos”, dijo la atleta en su Instagram.

“Si un matrimonio no está basado en esto simplemente sería un estado civil. Gracias por seguirme demostrando todos los días que elegí a la persona correcta. Te Amo mi Príncipe Azul. Hasta viejitos 🧓🏼👩🏻 (así seré yo viejita 👩🏻)”, agregó la modelo de trajes de baño, destilando amor del bueno.

Tras irse de EXATLON All Stars, la colombiana confesó no tener arrepentimientos, y a pesar de haber soñado con ser campeona, dijo haber cumplido el deber.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saqué más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆 fuera acorde a mis esfuerzos”, dijo la atleta. “Mi cuerpo no resistió, pero mi mente sabe lo que podia lograr: ‘estoy orgullosa de ti Ana”.