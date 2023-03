EXATLON: El alma gemela de Denisse Novoa es una mujer: ¡Mírala aquí!

Denisse Novoa es sin duda una de las competidoras más queridas por el público que ha pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos en las siete temporadas que lleva vigente el reality show.

Y aunque diferentes publicaciones compartidas por la ex integrante del team Contendientes hicieron que seguidores de la llamada “Competencia más feroz del planeta” tuvieran preguntas sobre su orientación sexual, la “Pantera” ha dicho públicamente que no es lesbiana, pero no ha tenido problema alguno en confesar que su alma gemela es una mujer.

Así lo reveló la atleta mexicana, quien a través de sus redes sociales ha compartido múltiples publicaciones gritando su amor por la ex concursante de EXATLON, la aguja Veliz, con quien sostiene una hermosa relación desde hace varios años.

Sin embargo, aunque Denisse asegura que se la pasa muy bien con la atleta venezolana y que la adora con todo su ser, hasta el punto de describirla como su alma gemela, ha aclarado que su sentimiento y su amor es de hermandad.

La “Pantera” colgó en su cuenta de Instagram fotografías con Génesis Veliz, con quien ha hecho varios viajes y a quien quiere como una hermana.

“La encontré, sí. Tenemos muchas cosas en común. Su locura es muy parecida a la mía. Concordamos en forma de pensar. También en ideas. No me queda duda alguna: ella es mi alma gemela“, dijo la ex concursante de EXATLON All Stars.

“Pero mi alma gemela de amistad. Mi mejor amiga, mi hermana, mi cómplice!”, insistió la veracruzana.

En otro “posting” publicado por la veracruzana, incluso mostró que es tan intensa su relación con la venezolana, que hasta se hicieron un tatuaje en los pies que marca su compromiso de hermandad.

“Por una vida de aventuras juntas!! 👯‍♀️🇻🇪🇲🇽 (Denle swipe hasta el final para verla dándolo todo en Bogotá 😂) #Aguja #Pantera #bestfriend #miami #mexico #venezuela”, dijo la “Pantera” Novoa.

Play

Exatlón EEUU #3 Capitulo 6 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO ¡Visita nuestro SITIO OFICIAL! telemundo.com/exatlon exatlon.com SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: facebook.com/exatlonestadosunidos instagram.com/ExatlonEstadosunidos twitter.com/ExatlonTVEEUU ¡NO SE OLVIDEN DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS… 2019-08-26T07:39:18Z

El alma gemela de Denisse se siente tan afortunada y honrada de contar con la mexicana en su vida, y le ha dedicado bellas frases.

“No me creo lo afortunada que soy (somos) de tenernos en esta vida. Gracias vida, gracias 2019 por regalarme la amistad, hermandad mas linda de todas ❤️ te amito muchito!”, mencionó Génesis en uno de sus mensajes hacia la “Pantera”.

“Todo el mar caribe viendo tu cintura 👙🌊🌴”, comentó en otra publicación.

En noviembre del 2021 la mexicana aprovechó una fecha especial para dedicar otro mensaje para su bella amiga.

“Hoy celebro la vida de una de mis personas favoritas, mi hermana del alma, mi confidente, mi mejor amiga, mi consejera, el yin de mi yang, mi compañera de risas y también de lágrimas. La persona que celebra mis logros como si fueran suyos y sufre los momentos malos como si los viviera ella. Y yo los suyos! Hay conexiones que trascienden palabras, vidas y esta es definitivamente una de esas. Te deseo toda la salud de universo para poder seguir creando memorias! Te amo muchoooo, pronto noviembre será nuestro mes de viajar a todas partes del mundo celebrándonos la vida! #bestfriend #aguja #pantera #happybirthday”, dijo la “Pantera”.