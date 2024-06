Aleska reacciona al “Nicky estás ahí” cuando Christian la sorprendió en LCDLF

Aleska Génesis ya está casi al día con todo lo que ha salido en las redes sociales en estos cuatro meses de La Casa de los Famosos. Uno de los videos que la sorprendió mucho fue el de “Nicky estás ahí”. Esa frase se hizo viral cuando Aleska iba bajando las escaleras y supuestamente dijo “Nicky estás ahí” cuando era Christian Estrada esperando por ella. El ex habitante la sorprendió llegando como todo un príncipe en su carruaje y un ramo de rosas. Pero Aleska asegura que nunca dijo “Nicky estás ahí”.

Durante una entrevista con Molusco, Aleska deja claro que ella nunca dijo “Nicky estás ahí”. “Esa fue una voz que pusieron, yo nunca dije eso”, asegura Aleska. “Molusco, te lo juro, yo nunca dije ‘Nicky estás ahí’. Esa es una voz que pusieron encima del video. Yo no sé quien lo puso. Esa voz no es mi voz”“. Abajo puedes ver en la entrevista en el minuto: 27:57

Aleska dice que le dijo risa cuando vi el video donde se escucha una voz “Nicky estás ahí”. Hasta le gustaría ver si ahí algún video que se vea sus labios decir “Nicky estás ahí”. Pero no se ve porque el audio se escucha cuando ella le da la espalda a la cámara.

La finalista de La Casa de los Famosos dice que la única razón que hablaba de su ex Nicky Jam en La Casa de los Famosos era porque sus compañeros se lo preguntaban. “Pero yo nunca quise utilizar el nombre de Nicky para posicionarme”, aseguró Aleska, y dice que prefería que la conozcan a ella. “Ya dejar a un lado ser la ex de alguien”.

Queeee! Ella pensaba que el de la sorpresa era Nicky Jam 🤭🫣😂😂😂 Se escucha cuando Aleska dice: Nicky estás ahí 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

Y era Cristian 🤣🤣🤣 #LCDLF4 pic.twitter.com/rR4ziceMbR — ✨𝕁𝕒𝕫𝕫💫🫧xOxO🫧 (@JazelvGl) February 14, 2024

“Ya era el momento que la gente me conociera a mí. Ya dejar a un lado ser la ex de alguien en el medio. Una de las cosas que logre adentro de La Casa de los Famosos fue ese próposito es que la gente me conociera a mí, ni mala y ni santa. Fui muy real. No entre con caretas o entre actuando. No me importo que habían cámaras alrededor. Yo lo viví todo al máximo. Yo llore, me reí y me enamore, paso de todo. Pero nunca dije: “Nicky estás ahí”.

Alaska : Waoo Nicky estás ahí ? Nicky : ni te topo #LCDLF4 pic.twitter.com/DdnrDKiLjH — 🌟🅑🅔🅛🅛🅐🌟 (@BellAcolluccii) February 14, 2024

