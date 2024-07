Aleska Génesis tenía miedo ir a Puerto Rico: ¿Qué pasó con los fans de Tierra?

Aleska Génesis y Maripily Rivera no tienen la mejor relación y por eso tenía miedo viajar a Puerto Rico. Pero los puertorriqueños sorprendieron a la novia de Clovis Nienow. “Tengo que confesarles que realmente estoy sorprendida porque no espere este recibimiento tan bonito y el cariño que me ha dado todo Puerto Rico”, dijo Aleska en sus redes. “Desde el momento que aterrice y pise el aeropuerto. Es increíble como todas las personas se han acercado con mensajes bonitos, con un abrazo. Mucha gente que me apoya de Puerto Rico y les confieso que sentía un poquito de nervios de venir a Puerto Rico. Pero ahora voy a dormir feliz como un bebé, porque sé que hay mucha gente en Puerto Rico que me quiere”.

Por su lado, Clovis no tenía miedo porque ya han pasado casi dos meses desde que terminó La Casa de los Famosos, así que los sentimientos han bajado. Pero algunos puertorriqueños aseguran que la están tratando bien a Aleska es porque están siendo cordiales. “No te queremos solo es una cordialidad muy diferente, así somos los boricuas, cordiales y educados”, dijo un internauta. Otro agregó: “Un saludo no se le niega a nadie o sea que el que te saluden no quiere decir que te quieran. Bájate de esa nube”.

“Primero, los puertorriqueños son muy hospitalarios con todo el que visita la isla. Y porqué tenía miedo???? El que no la debe no la teme. Lo que pasa es que sabe las palabras que dijo de PR en una gala y todo lo que habló de Maripily dentro y fuera de la casa de los famosos. Porque fuera de la casa continuó tirándole tierra a Maripily”, añadió otro.

Maripily no quiere a Aleska en su obra “La Casa de Maripily: ¡se vale tó!

A pesar que Aleska fue invitada a modelar en el desfile del diseñador Luis Antonio en Puerto Rico. Maripily deja claro que no quiere a Aleska en su obra “La Casa de Maripily: ¡se vale tó!”. “Nosotros estamos súper bien con Clovis, Clovis anda con Aleska. Ella anda en su sitio y yo en mi sitio. Yo lo respeto porque queremos a Clovis y respetamos su relación”.