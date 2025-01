¿Aleska dijo que terminó con Clovis por ser un vago y sin dinero?

Tras el anuncio del fin de la relación amorosa entre Clovis Nienow y Aleska Génesis, se dice que ella lo dejo por “vago y sin dinero”. Eso es lo que supuestamente le dijo a Javier Ceriani, de Chisme No Like.

Pero antes de hablar sobre lo que dijo Aleska, Ceriani contó sobre la gran pelea que protagonizaron Clovis y Aleska en la fiesta del presentador Carlos Adyan el pasado fin de semana. Clovis y Aleska llegaron a la fiesta por separado pero se fueron juntos. Ambos empezaron a discutir en el estacionamiento, y se fueron discutiendo en el auto que le regalo Nicky Jam a Aleska, cuando ellos fueron pareja en 2022. Unos testigos le contaron a Ceriani sobre el show que ellos armaron al irse de la fiesta del presentador de En Casa con Telemundo.

Aleska le dijo que no iba a seguir con Clovis

El periodista de Chisme No Like entrevistó a Aleska en Las Vegas y aprovechó a preguntarle por Clovis una vez que se apagaron las cámaras. “Cuando me encuentro a Aleska en Las Vegas, lo pregunte detrás de cámara ‘flaca, ¿vas a seguir con Clovis?. Ella me dijo: ‘Claro que no, es un flojo. No tiene dinero. No es un hombre que tenga estabilidad'”, contó Ceriani. Y agregó: “El sueldo que tiene Clovis en Hoy Día, lo que cobra en un año, [equivale] al reloj que le regaló Nicky Jam [a Aleska]”.

Se dice que es estrategia que Aleska entre soltera a La Casa de los Famosos – All Stars

Según Ceriani, el rompimiento entre Clovis y Aleska podría ser estrategia. “A Telemundo le gusta la parejita pero no quería quemarla mucho [a Aleska] o meterla mucho en Hoy Día porque el perfil de él en Telemundo es de un hombre que le pone sazón a las mujeres en las mañanas [del show]”, dijo Ceriani. “No lo pueden poner a Clovis como cuernudo al mismo tiempo que Aleska está puteando con todos en La Casa de los Famosos. Es mejor que Aleska este sola y Clovis soltero. A Telemundo le conviene tener a Clovis soltero”.

Hasta ahora Telemundo no ha confirmado quienes entran a La Casa de los Famosos. Andan los fuertes rumores que Aleska y Lupillo Rivera podrían estar entrando en esta nueva temporada. Ya andan las malas lenguas diciendo que podría estarse armando un romance entre Aleska y Lupillo. La Casa de los Famosos All-Stars estrena el 4 de febrero.