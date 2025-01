Clovis Nienow habla de su ruptura con Aleska: ¿Ella lo usó?

Después de siete meses de relación, Clovis Nienow y Aleska Génesis confirmaron su ruptura esta semana. La reacción del público no se hizo esperar y las criticas llovieron en las redes sociales de ambos. “Lo sabía💔 usaste a Clovis”, comentó un seguidor en el Instagram de Aleska. Otro agregó. “Ya no te creemos nada Aleska”.

Este martes, Clovis aprovechó un momento en Hoy Día para hablar de su ruptura con Aleska. El ex participante de La Casa de los Famosos aseguró que ellos habían tomado la decisión hace un tiempo. Además dejo claro que ella es una gran mujer. Clovis dijo que no sabe si alguno de los dos entrará a La Casa de los Famosos All-Stars, cuál estrena en febrero.

Clovis agradeció a Aleska por el tiempo que estuvieron juntos y por compartir su familia con él. “Gracias por lindos momentos y por abrirme la puerta de tu familia porque aquí en Miami no tenía a nadie. La quiero mucho y yo sé que ella también me quiere mucho. Ella es una gran mujer y con un gran corazón”, expresó Clovis en Hoy Día.

Carlos Adyan ya sabía de la ruptura antes del anuncio

Carlos Adyan aseguró que él ya sabía de la ruptura de la pareja. “Ya se venía cocinando de cierto modo…Una noticia que ya se venía cocinando de cierto modo porque ya la decisión había sido tomada hace cerca de 2 semanas, sin embargo fue ahora cuando Aleska tomó la decisión de dar a conocer al público y a sus fanáticos esta noticia”, reveló presentador de Telemundo.

Algunos creen que es estrategia para entrar a LCDLF

Más de uno de sus seguidores ha expresado que Aleska la estuvo usando. Mientras que otros creen que es solo una estrategia. Un seguidor dijo que “ya sabemos q es puro show para Telemundo pero para q? Si podían entrar a lcdlf en pareja”.

Clovis le pide respeto a quienes dicen que Aleska lo usó

“Lo único que sí les quiero pedir mucho a toda la gente que me quiere, que me apoya y que nos apoyó en la relación [es] mucho respeto, mucho amor, mucha empatía porque yo me he metido a ver los comentarios y yo no sé qué les pasa por la cabeza a toda esa gente malintencionada que [dice que] me utilizó, que se aprovechó de mí”, señaló. “Si ustedes realmente se dieran la oportunidad de conocerla sería todo diferente porque ella es una gran mujer”.