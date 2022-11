EXATLON MUNDIAL: El público habla fuerte tras eliminación de Marizol Landázuri

La noche de eliminación de este domingo se convirtió en el primer golpe bajo certero para el equipo de los Famosos, luego de que la ecuatoriana Marizol Landázuri fuera eliminada en el duelo que sostuvo con la Doctora Isabel Junio, del team Azul.

La salida de la deportista profesional del reality show generó tristeza entre sus compañeros y entre seguidores del equipo de los Famosos, pero al mismo tiempo entre el público en general se convirtió incluso en motivo de festejo.

A través de diferentes tipos de mensajes y comentarios en redes sociales, los televidentes del programa de televisión de Telemundo se manifestaron con un sinnúmero de mensajes en los que arremetieron contra la exconcursante, quien desde el principio del show se había ganado fama de ser soberbia y muy “creída”.

“La aventura en la competencia más feroz del planeta ha terminado para Marizol 😣 ¿Qué es lo que más te gustaba de verla competir? 😍”, fue la pregunta que lanzó el reality show en su cuenta de Instagram, desencadenando un mar de reacciones en las que la constante fueron las respuestas a favor de la salida de Marizol.

“Ya le tocaba, era mucha quejadera de esa chica..,”Bravo azules 👏👏👏💙💙 ya les tocaba a los rojos”, “era creída, y caía muy mal, mala competidora, que bueno que salió 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏”, “esa mujer era muy arrogante, bien que salió pa’fuera”, fueron algunos de los mensajes de los televidentes.

Otros fueron más allá y criticaron la actitud general de varios miembros del team Famosos.

“El único famoso que es maduro es Magallón. Él calmó a Horacio en su rollo callejero; muy mal se vieron si fueran tan profesionales como dicen deberían saber que a veces se gana y otras no 👎 muy mal rojos”, dijo un fan del show, a lo que otros respondieron con nombres propios sobre otros participantes a los que no ven con buenos ojos.

“Estefanía y Caterine creen que son las dueñas de Exatlon, ya están quemadas, y al rato salen, son bochincheras solo buscando problema”, “soy team famosos, pero me tienen decepcionada con su comportamiento; algunos de ellos no son unidos y no hay compañerismo entre ellos, son muy subiditos se creen mucho entre ellos mismos nadie acepta sus errores, eso no es humildad; niños adultos 😂” y “qué bien 👏🏻👏🏻👏🏻, ahora falta que saquen al grinch (Estefanía) 😂 y seremos todos felices!!”, respondieron otros atletas.

Otras reacciones sobre la salida de Marizol incluyeron estos mensajes: “No sé por qué todos los rojos en cada temporada son creídos y payasos, nada más porque son disque FaMoSoS: 🙄🙄”, “Aleluya por fin que se fue un rojo” y “Ya estuvo bueno que Marizol se fuera para su casa”.

