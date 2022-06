EXATLON: Abren inscripciones para 7a temporada: ¿No será entre excampeones?

Muchos han sido los rumores sobre la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, que llegará a la pantalla chica en agosto próximo, y justo cuando se ha asegurado que podría tratarse de una edición de lujo, donde los campeones de ediciones anteriores se enfrentarán, Telemundo lanzó un aviso que dejó algunas dudas sobre quiénes estarán en el show.

Y es que mientras ruedan teorías que señalan que el canal estaría trabajando en el llamado “Exatlon EEUU: All Stars”, donde no solo los campeones sino también los subcampeones de temporadas anteriores medirían fuerzas, una publicación, está haciendo pensar en otro estilo.

A través de la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos, el programa anunció la apertura de inscripciones para los interesados en participar en la llamada “Competencia más feroz del planeta”

Y lo que más llamó la atención fue que no se hizo referencia a concursantes que ya hayan pasado por el programa o que hayan sido campeones, como ha sido el rumor de la séptima temporada, sino que se refirieron a la búsqueda de deportistas de alto rendimiento en diferentes disciplinas. Este mensaje pudiera ser interpretado como que el plan de un show all stars no se daría.

“CASTING ABIERTO! 🙌🏻😱🙌🏻 Si quieres hacer parte de la competencia más feroz del planeta, entra ya mismo en http://www.exatlon.com o en el link de nuestras stories para llenar la aplicación. ¡Te estamos esperando!”, fue el comentario con el que el show comenzó la promoción para que los atletas interesados en llegar a las arenas de EXATLON Estados Unidos.

“Se busca atletas a nivel nacional para la 7a temporada de EXATLON Estados Unidos. Debe hablar español”, mencionó el anuncio, recalcando que los concursantes tienen que dominar el idioma español.

Y sobre qué tipo de atletas se están buscando para competir en el show de Telemundo, el mensaje mencionó una lista que debes tener en cuenta si están interesado en participar.

“Buscamos gimnastas de atletismo, competidores de crossfit y parkour, atletas olímpicos activos o exdeportistas, nadadores, corredores, clavadistas, atletas de cualquer área del deporte… etc”, agregó la notificación de EXATLON Estados Unidos.

Si quieres intentar tener un cupo en la próxima temporada del reality, puedes inscribirte en este link: www.exatlon.com

Por ahora no está claro si la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos estará llena de excampeones junto a atletas nuevos o si solo será un reality con rostros nuevos, como ocurrió en la sexta temporada.