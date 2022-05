EXATLON: Le llueven propuestas a Susana Abundiz tras publicar esta foto

Susana Abundiz hizo historia hace un par de semanas, tras convertirse en la campeona de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, pero además de su llamativa personalidad y su fortaleza como deportista, sus fieles seguidores no paran de elogiar la belleza de la mexicana.

La futbolista profesional, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que luce como toda una modelo de catálogo de modas, que de inmediato generó todo tipo de comentarios y mensajes por parte de sus fans.

En la imagen, que en unas horas logró más de 6,000 “likes”, se aprecia a la atleta de EXATLON Estados Unidos ataviada en un conjunto de pantalón y chaquetón, en color negro, acompañado por una camisa corta, con la que puso en despliegue sus tonificadas abdominales.

El cabello suelto, como toda una amazona, tal y como le dicen muchos, y el maquillaje sencillo, terminaron de completar la preciosa postal, que evocó a modelos reconocidas,

“Sin ayeres ni mañanas, vamos a perdernos en el Hoy ✨”, fue el comentario con el que Susana presentó su publicación, que desencadenó elogios, pero al mismo tiempo un mar de propuestas de sus fans.

“Así es champ”, “Con tigo hasta me caso”, “que hermosura de mujer, te llevo hasta el cielo”, dijeron algunos fans, mientras que otro fan hasta le propuso comprarle un lugar en uno de los rincones más hermosos de México.

“Te pongo casa en puerto escondido.. tu dirás 😍😂”, comentó otro seguidor de la atleta.

Otros mensajes dejaron ver que los seguidores de la deportista la ven como si fuera una amiga cercana, y mostraron interes en saber cómo van sus cosas después de haber ganado EXATLON.

“Hola susy, qué tal, cómo te ha tratado estos días de regresar a tu vida normal. Cómo vas, saludos desde Veracruz mi campeona. Siempre creí que serías la campeona y una mujer admirable como siempre y que inspiras”, y “Hola Susana, te saludo desde Los Ángeles California. Para mi eres la mejor atleta mujer que ha tenido exatlon en todas las temporadas, porque eres una atleta completa en todos los sentido. Que Dios te bendiga siempre y te llene de muchas bendiciones… un fuerte abrazo., mándame saludos por favor por si llegas a leer mi mensaje 🌈❤️🧡💛💚💙💜🌈”, dijeron dos fans.

Tras ganar el reality show de Telemundo, la mexicana compartió un bello mensaje, donde agradeció a todos sus fans:

Me tomo unos días poder compartir la foto final de mi experiencia en exatlon, más que nada porque tratar de explicar en una publicación todas las emociones que siento era casi imposible.

Llegue a la competencia con mil cosas en la cabeza, dudando de mis habilidades y tratando de demostrar a terceras personas lo que podía hacer. Exatlon se encargo rápidamente de ponerme en el suelo y enseñarme a levantarme, a creer en mi, a no rendirme. Me enseño que esa experiencia por la cual estaba pasando era por mi y para mi, sin deberle nada a nadie. Aprendí a soltar los pensamientos del futuro y dejar ir el pasado, a no forzar las cosas porque cuando son para ti ellas fluyen solas. A no juzgar las batallas del futuro con la fuerza de hoy, porque cuando llegues a esas batallas Dios se encargará de hacerte lo suficientemente fuerte para sobrepasarlas. Que podemos perder todo en la vida pero mientras no nos perdamos a nosotros mismos todo estará bien, siempre lo está. Exatlon me regalo una familia hermosa dentro de las arenas y también me hizo parte de la familia azul fuera de ellas. Agradecida con Dios, con la Vida y con todas esas personas que me apoyaron en esta travesía.

De todo corazón Gracias!