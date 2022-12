Eugenio Derbez revela que vive una tortura tras su accidente

Eugenio Derbez reveló que vive una tortura después del terrible accidente que sufrió mientras jugaba con su hijo Vadhir Derbez. El artista mexicano sorprendió al presentarse en la premiere de su nueva película Puss In Boots: The Last Wish, donde lo contó todo.

En sus declaraciones en la alfombra roja y durante una entrevista con Despierta América, Eugenio Derbez aparecía mucho mejor de su lesión en el hombro y el brazo, pero las cosas no están tan bien como parecerían.

¿Cómo está Eugenio Derbez?

“Estoy más recuperado de lo que los doctores pensaban que estaría para estos momentos”, dijo orgulloso el artista, quien aseguró que trabaja “como nadie”, en su terapia física. De hecho, logra mover su brazo más de lo que le habían pronosticado y, aunque se temía que nunca más podría subir el brazo, ya logra tocarse un lado de la cabeza con la mano.

“Puedo levantarlo más de lo que me había dicho el médico y lo logro trabajando todos los días”, explicó.

Sin embargo, cuando Eugenio Derbez explicó cómo fue el accidente y cómo está, reconoció que vive “una verdadera tortura”, pues las sesiones diarias de terapia física le causan dolores aun indescriptibles, pues le estiran el brazo y se lo mueven con la intención de que cada vez tenga más movilidad.

¿Cómo se cayó Eugenio Derbez?

Tras reirse de los rumores de que su accidente fue producto de una pelea con su hijo y otras versiones “que no me explico de dónde salieron”, Eugenio Derbez explicó que el accidente se produjo tras un viaje con Vadhir. “Él me había pedido que pasaramos un tiempo los dos juntos y en eso estábamos”, detalló.

Aunque no lo dejó claro, parece que descansaban durante un proyecto que los hizo pasar algunas aventuras peligrosas, cuando se pusieron a jugar con lentes o gafas de realidad virtual. Derbez perdió la noción de en dónde estaba, pues el juego le mostraba que estaba sobre una tablita en la cima de un rascacielos y cuando perdió el equilibrio olvidó reconectarse con la realidad.

Todo el peso de su cuerpo cayó sobre el codo, y esto hizo que los huesos se fueran hacia arriba provocando 18 fracturas en el área del hombro. En la operación para reparar el daño le movieron el músculo del bicep, lo que causó otros problemas en el área de la muñeca, que incluyó la presión de un nervio, lo que duele terriblemente.

Eugenio Derbez aprendió de su accidente

Como suele suceder en ese tipo de situaciones, el artista dice haber recibido una gran lección con este episodio loco y doloroso de su vida. “Yo estaba muy cansado”, indicó y admitió que no escuchó a su cuerpo. “Ahora estuve obligado a dejar de trabajar”, contó.

Aun así, el reposo fue relativo, pues se abocó a publicar chistes y videos en sus redes sociales. Además ya fue a una alfombra y ha comenzado a promocionar nuevos proyectos. Al menos, todo es tranquilo. Esperemos que la recuperación siga siendo tan satisfactoria y menos dolorosa.